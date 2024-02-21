回南天｜牆壁潮濕發霉3大原因　裝修佬教牆身急救大法｜生活百科

很多人都很怕牆身莫名地「出汗」，尤其是春季的時候，其實牆身「汗」如雨下的情況，通常都是由於回南天的潮濕天氣，甚至出現發霉狀況。引致全屋牆身潮濕可能有不少原因，既可能是潮濕天氣，也可能是裝修問題，遇上濕立立的牆身，應當如何是好？今回裝修佬就教你DIY急救牆身，簡單步驟即可以補救牆身濕氣重的情況，這個季節一直被這個問題困擾的你，不妨也試試看啦！



牆體黴菌隨空氣流動時，會被人體直接吸入，引發引發頭疼、發燒、皮膚或黏膜發炎等病徵。（裝修佬提供）

牆身潮濕的原因



牆身潮濕的原因（1）：春季回南天

引致潮濕的原因通常是源自季節，春季回南天時冷空氣離開，室內氣溫依然偏低，其後潮濕的空氣在相對濕度90%以上，暖濕氣就會流入屋內，濕氣凝結成小水珠，令不吸水的牆身積聚水珠，等同人體自然排汗，又或是玻璃杯載滿冰塊後出現的霧面水氣一樣，形成反潮現象。這個潮濕的自然現象都是由於回南天，出面溫度高，而室內溫度較低，結果牆身變得潮濕，情況一般是春季至夏季出現。

牆身潮濕的原因（2）：裝修失誤

除了回南天引起牆體潮濕發霉問題，也可能是因為裝修失誤，比如是牆體沒有好好保溫，溫差大的時候，空氣遇冷後凝結成水，黏附在牆體上；或是窗與室外水泥之間出現裂縫，封閉性密封膠失去功效，雨水滲入室內，久而久之導致室內潮濕及發霉。

牆身潮濕的原因（3）：牆體滲水

而外牆保溫層做得不好，或者排水管或者暖氣管道滲漏、外牆本身出現裂縫時，局部滲水也會造成內牆潮濕發霉，結果室內牆體亦隨之變得濕氣重，使用乳膠漆也無補於事。裝修完成後，有可能牆體內的水份未有完全揮發，水份也會被堵塞，引致牆身出現潮濕狀況，這時最好等待水份徹底揮發後再修補。

第一個方法是對牆身表面做防潮工作，採用封閉式處理，針對牆體裂縫，可以在牆身塗上防水塗料，或者防水劑，以阻塞水泥砂漿或混凝土的毛細管滲水通道。（裝修佬提供）

牆身潮濕發霉的影響

牆身被水份入侵，好大可能對危害人體健康，牆體內衍生牆體黴菌，隨空氣流動時，會被人體直接吸入。當人體吸入牆體黴菌，而免疫力較低的人可能會引發頭疼、發燒、皮膚或黏膜發炎等病徵，也有機會引起呼吸道疾病、過敏症狀，例如支氣管炎、扁桃體炎、花粉熱、哮喘病等，嚴重者更會有肝炎病毒及流感病毒。

急救牆身方法



急救牆身方法（1）：封閉式處理

若牆面已經受潮，第一個方法是對牆身表面做防潮工作，採用封閉式處理，針對牆體裂縫，可以在牆身塗上防水塗料，或者防水劑，以阻塞水泥砂漿或混凝土的毛細管滲水通道。處理方法是把牆體表面輕輕打理乾淨，然後防水塗料或防水劑，塗上兩次效果會更好。第一次需要比較用力，令防水物料深入毛細孔，等待第一層乾透後，再塗上第二層，形成防水塗膜，受潮的地方需要一至兩個月的乾燥過程。

因潮濕引致發霉的地方一次過鏟走，再用砂紙打磨，靜置一段時間後，在牆身重新塗上油漆便可。（裝修佬提供）

高效防水物料：

1. 多彩內牆塗料

2. 拌水泥避水漿

3. 石膏粉

急救牆身方法（2）：保溫式處理

如果輕輕敲擊牆面發現聲音空洞，代表牆體有保溫層；而聲音沉悶的話，即是牆體沒有做好保溫層。以保溫式處理牆身潮濕問題，需要對室內保溫層破壞，於牆體再做防水及保溫處理，直接更換保溫層才是治標治本之法。

急救牆身方法（3）：鏟走潮濕發霉一角

取出鏟刀，然後將牆身因潮濕引致發霉的地方一次過鏟走，再用砂紙打磨，靜置一段時間後，在牆身重新塗上油漆，去舊迎新。

想更徹底防上牆壁潮濕發霉，就要請專業裝修團隊協助，做好牆體的防水層，在裝修時也要先在牆面塗抹抗滲液，加添無色透明的防水膠膜層，以免將來被水修入侵。（裝修佬提供）

急救牆身方法（4）：做好防水層

如果想更徹底防上牆壁潮濕發霉，就要請專業裝修團隊協助，做好牆體的防水層，在裝修時也要先在牆面塗抹抗滲液，加添無色透明的防水膠膜層，以免將來被水修入侵，造成牆身潮濕的情況。

懂得上述4種方法後，相信你面對牆身潮濕或發霉時，都知道應該怎樣做，除濕祛霉味其實不難！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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