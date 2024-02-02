奧運冠軍楊倩教練發文揭體育圈黑幕　稱被寧波體育局苛扣奧運獎金

年僅21歲的中國隊選手楊倩，在2021年東京奧運氣步槍射擊項目拿下2面金牌，成績十分突出，她清秀甜美的外貌也曾掀起熱烈討論。2月2日，楊倩的教練虞利華突然在微博發文，稱被寧波體育局和寧波體校的領導苛扣奧運獎金，引發輿論熱議。



虞利華在文中批評，楊倩奪冠後，寧波市體育局和寧波體校的有關領導是升官又是發財，但他作為冠軍的教練，卻至今分文未得，自己更成了京奧運會獲獎教練裡唯一沒有拿到過奧運獎金的教練。他批評，「楊倩這個冠軍就是我選拔來並花了多年心血培養出來的，這難道不算『功勞』？難道是你們這些人坐在辦公室裡摳著腳丫子數出來的？」



虞利華在微博發布題為「還我血汗錢一一東京奧運會冠軍教練向寧波體育運動學校討薪」的文章，文中指出，再過不到半年的時間，巴黎奧運會就要開幕了，可是寧波市政府原本在東京奧運會後要發給我的獎金，卻仍然被寧波市體育局和寧波體校的有關領導扣著。

虞利華批評，「楊倩奪冠後，他（她）們又是升官又是發財（奧運會獎金少不了他/她們的份），而我作為冠軍的教練，卻至今分文未得，我也成了東京奧運會獲獎教練裡唯一沒有拿到過奧運獎金的教練。寧波體育運動學校書記顧飛舟說功勞不是由我說了算的（意思是得由他們說了才算）。」

虞利華在給寧波市委書記彭佳學的信中則指出，其他省市的教練可以得到百分之一百的奧運獎金，但寧波市體育局和寧波體校卻只給他百分之六十，並且獎金仍舊被扣住。在東京奧運奪得兩金前更是對他百般打壓，對楊倩和楊倩母親不聞不問。

虞利華寫道，楊倩這個冠軍就是我選拔來並花了多年心血培養出來的，這難道不算「功勞」？難道是你們這些人坐在辦公室裡摳著腳丫子數出來的？他抨擊，「借此機會，我倒要在這裡問問你們：捫心自問，楊倩在參加奧運會之前，你們做過什麼？你們平時有去訓練場看過她的訓練，還是有去關心過她的生活？楊倩媽媽現在病危住在醫院裡，你們有誰去關心過、去看望過？」

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虞利華稱自己無意傷害別人，也不想掀開體育部門的蓋子，更不想揭出種種不堪。他指出，這半年多來，一直想通過走正常程序來維護自己的權益，在你們的『定心丸』下，我天真地相信了你們的「誠信」，直到今天中午收到你們的所謂“答覆件”，其實是一個通告而已（後續會對外公佈），終於不再抱任何幻想。

虞利華抨擊，如果你們覺得有權力就可任性，那即使是飛蛾撲火，我也要堅持到底，「從今天開始，每天駁斥你們所謂的『理由和行規』。」

據此前報道，楊倩在2021年東京奧運「女子10公尺空氣步槍」、「混合團體10公尺空氣步槍」項目都拿下金牌，也是中國隊該屆奧運的首屆金牌。楊倩當時是清華大學大三學生，趁著暑假去東京參加奧運，允文允武且亮麗外貌，不少人大讚根本是「人生勝利組」。 尤其她在奪金拍照時，在鏡頭前比出「愛心」，可愛的模樣令人為之傾倒。