東京奧運︱中國第一金楊倩可愛滿分　清華學霸趁暑假參賽奪2金牌

東京奧運賽事仍持續進行，年僅21歲的中國隊選手楊倩，在氣步槍射擊項目拿下2面金牌，成績十分突出，她清秀甜美的外貌也引發熱烈討論。楊倩的背景曝光，她目前還是一名就讀清華大學的大三生，趁著暑假去東京參加奧運，允文允武且亮麗外貌，不少人大讚根本是「人生勝利組」。
楊倩出生在浙江寧波的鄞州區，小學四年級就展現射擊天賦，2011年入選寧波體校射擊隊，2012年開始嶄露頭角，在中國青少年錦標賽獲得亞軍、2014年的省運會拿下了3面金牌、2015年入選中國國家青年隊，又在2016年時，被清大附中射擊隊特招，之後參加高考，楊倩的成績達到清華大學錄取分數線，進入清大經濟管理學院就讀。
+15
楊倩在本屆東奧「女子10公尺空氣步槍」、「混合團體10公尺空氣步槍」項目都拿下金牌，這也是中國隊本屆奧運的首金，她的精湛表現連老將們都佩服不已。尤其她在奪金拍照時，在鏡頭前比出「愛心」，可愛的模樣令人為之傾倒。
+2
擁有出色的外貌，課業成績優異，又拿下奧運2面金牌，讓人不得不佩服大讚。事後楊倩也在社交平台「抖音」分享一段26秒的影片，道出這次出國奪牌的原因。由於目前學校正在放暑假，自己趁著這段時間去參加奧運比賽，意外獲得2面金牌，後續會跟粉絲們分享訓練過程，讓粉絲更了解她。
延伸閱讀：除了楊倩，中國水球女隊長熊敦瀚亦爆紅，微博美照瘋傳「秒殺明星」▼▼▼
+15
東京奧運｜超模級以色列跆拳道仙氣女神 IG狂曬比堅尼照粉絲暴增東京奧運｜蔡依林發打氣帖步小S後塵 網民湧入微博質疑「台獨」東京奧運｜戴資穎落敗獲「印度暖女」仙杜安慰 舊照揭更暖心真相東京奧運｜性侵疑犯出賽 美國男子重劍隊以粉紅口罩「無聲抗議」東京奧運｜台灣19歲小鮮肉林昀儒內地爆紅 陸網民：下屆的狠角色奧運金牌二三事｜冠軍最初拿的是銀牌 得獎選手咬獎牌有2個原因東京奧運｜日本體操超陽光美少女爆紅 憑姣好身材加笑容俘虜網民東京奧運｜德國柔道女選手遭教練扯衫兼掌摑惹議 事後解釋是誤會東京奧運｜瘋傳日本乒乓球靠茅招奪金 網民：水谷副眼鏡都有可疑東京奧運｜中華隊最美女射手巴西突爆紅 睇真啲原來係TWICE子瑜東京奧運｜素人單車手爆冷 荷蘭名將自以為奪金 此事為何發生？東京奧運｜中華隊柔道男神楊勇緯撞臉岡田將生 高中青澀樣更煞食東京奧運︱勁似金秀賢 馬來西亞泳手「口罩look」收割迷妹芳心東京奧運｜中華隊楊勇緯柔道奪銀爆紅變男神 IG粉絲一夜暴增20萬
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】