東京奧運︱中國第一金楊倩可愛滿分　清華學霸趁暑假參賽奪2金牌

東京奧運賽事仍持續進行，年僅21歲的中國隊選手楊倩，在氣步槍射擊項目拿下2面金牌，成績十分突出，她清秀甜美的外貌也引發熱烈討論。楊倩的背景曝光，她目前還是一名就讀清華大學的大三生，趁著暑假去東京參加奧運，允文允武且亮麗外貌，不少人大讚根本是「人生勝利組」。



楊倩出生在浙江寧波的鄞州區，小學四年級就展現射擊天賦，2011年入選寧波體校射擊隊，2012年開始嶄露頭角，在中國青少年錦標賽獲得亞軍、2014年的省運會拿下了3面金牌、2015年入選中國國家青年隊，又在2016年時，被清大附中射擊隊特招，之後參加高考，楊倩的成績達到清華大學錄取分數線，進入清大經濟管理學院就讀。

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楊倩在本屆東奧「女子10公尺空氣步槍」、「混合團體10公尺空氣步槍」項目都拿下金牌，這也是中國隊本屆奧運的首金，她的精湛表現連老將們都佩服不已。尤其她在奪金拍照時，在鏡頭前比出「愛心」，可愛的模樣令人為之傾倒。

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擁有出色的外貌，課業成績優異，又拿下奧運2面金牌，讓人不得不佩服大讚。事後楊倩也在社交平台「抖音」分享一段26秒的影片，道出這次出國奪牌的原因。由於目前學校正在放暑假，自己趁著這段時間去參加奧運比賽，意外獲得2面金牌，後續會跟粉絲們分享訓練過程，讓粉絲更了解她。

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