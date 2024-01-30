「你不結婚害我人生失敗」28歲女崩潰拍片稱被媽媽情勒式催婚

河南鄭州近日有一名28歲女子在社交平台上抱怨，媽媽不斷對她「情勒式催婚」讓她相當崩潰。



女子表示，媽媽在聊天時透露因為她不結婚，害媽媽的人生很失敗，或是提到因為她未婚，讓媽媽吃不下飯也睡不好，甚至還會對她人身攻擊，讓女子相當崩潰。

點圖放大看看女子分享的媽媽經典語錄：

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根據《新浪新聞》報道，該女子近日在網上發布一段影片表示，「我媽和我聊天，說因為我不結婚，讓她覺得她的人生很失敗」。

對此女子向媽媽解釋沒有不要結婚，只是還沒遇到適合的、有感覺的對象，見狀媽媽再度逼問：「怎樣才叫適合？什麼是有感覺的？人家給妳介紹一個男的，妳連談都不談，怎麼樣才能產生感覺？」

女子指出：「她覺得我不結婚，是因為我有病，並且她覺得我讓她很沒面子。」

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因此女子忍不住反問媽媽，若婚後才發現彼此不適合然後離婚，日後再婚豈不是更沒面子？媽媽則回應，最起碼要先有婚姻生活，試都沒試怎麼會知道一定會離婚？

「我說不管多老遇到也可以結婚，她就說我是要把她氣死」，女子崩潰表示，不管如何跟媽媽溝通，永遠都會是自己的問題，「她甚至已經開始對我人身攻擊了，說什麼鍋配什麼蓋，別把自己想的太優秀、太好了」。

而最讓女子無法接受的是，媽媽不斷提到女兒未婚讓她很丟臉，也不敢回老家，因為擔心親戚會對此事議論紛紛。

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影片一出引起不少網友熱議：

「婚姻大事，自己決定，誰也不能左右，父母也不行」

「父母只是丟臉而已，妳丟的是人生。找不到合適的就算了」

「不婚不生不煩惱，為己而活樂逍遙」

「切身體會，催婚到最後，父母真的會人身攻擊的。當時是真的很生氣」

「父母愛自己的孩子，但更愛自己的面子」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】