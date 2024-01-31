河南35歲男存100萬靠利息｢真躺平｣　甘心住垃圾屋：不結婚很愜意

要存到多少錢，才能夠不被工作所拘束？



河南一名35歲的男子靠著多年工作、省吃儉用，存下了100萬元（人民幣，下同），讓他決定將錢存在銀行，並且靠著利息躺平。

居住的環境曝光以後，讓許多內地網友感到不可思議（點圖放大瀏覽）：

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近日男子的故事被分享到網絡上，他出社會以後靠著努力打拼、省吃儉用，存下了100萬元，光是存在銀行裡，就能靠著利息來躺平。

雖然有許多人勸他結婚，但男子認為，愛情是生活的調味品、並非必需品，他努力賺到這些錢，過著不談戀愛、不結婚的日子，享受生活的一切，過得十分愜意。

不過，儘管生活快樂，但男子因為懶惰，將家中堆滿了垃圾與雜物，就這樣睡在垃圾堆裡，與廢棄的塑料瓶、紙碗及煙頭為伍，環境相當不衛生。

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男子的生活引起了極大的討論，不少網友也為此計算。

根據利率來看，存100萬元每年能領到的利息為2萬7,500元，換算下來每個月大約能動用2,000元，這種情況看起來沒有辦法躺平，還是老實回去工作比較好。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】