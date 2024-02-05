河南環衛工人財政局前冒雪討薪　城管局：將發放到位　並自請處分

2月4日，河南夏邑縣正下著小雪，數十名環衛工人一大早在財政局門前聚集，只為在春節前夕討回自己的血汗錢。

今日（5日）河南省夏邑縣城市管理局發布有關問題情況說明表示，對於鄉村環衛工人工資沒有及時發放，引發部分環衛工人在冰雪天氣討薪，深感自責，將對拖欠薪資全部發放到位，並自請處分。



網傳影片中，數十位穿著橘黃色馬甲的環衛工人在財政局外聚集，高喊「給我們發工資！」有人質問，「一年到頭就想過個踏實年，這血汗錢啥時候能到手？」還有環衛工人激動地說，「我們辛苦工作，就盼著工資能按時發放，可現在卻連基本的生活費都不給，這讓我們怎麼活下去？」

影片在網絡迅速傳播引發熱議，網民亦為環衛工人們的遭遇感到憤憤不平：

最辛苦的人，不該被這樣對待



為什麼連最辛苦的環衛工的工資都拖欠？還有沒有一點人性了？



環衛工都是年紀比較大的老人，幹的工作又累又髒，怎麼有臉不發薪水的



苦難專挑苦命人，生活只欺窮苦人



這是給國家丟臉，缺這點錢嗎？不缺那為什麼會拖欠工資，希望徹查！



此後，財政局工作人員表示，財政局已於中午12點前將工資撥給城管局，而城管局正在統計名單和下發。不過，該回應並未平息網絡輿論，有網民質疑效率太慢。

5日下午，河南夏邑城管局通報表示，「有關本縣『環衛工人討薪』一事在網路上傳播。本局作為主管部門，對於鄉村環衛工人工資沒有及時發放，引發部分環衛工人在冰雪天氣討薪，深感自責，深表歉意！」

通報承諾， 2月5日起，將監理負責企業及時足額將拖欠鄉村環衛工人薪資全部發放到位。對因工作不到位引發的社會關注，將自請處分。