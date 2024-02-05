湖北暴雪｜司機被困高速逾36小時：物資分給老幼　自己煮雪融水

近日，湖北遭受冰凍雨雪天氣，導致湖北多地高速出現擁堵情況，有大量司機滯留在高速。其中有位被困36小時的司機康先生表示，已開始煮雪融水喝，把物資分給了被困求救的小孩老人。



據紅星新聞報道，康先生表示，自己從前日（3日）晚上開始，已經被困在許廣高速湖北京山路段超過36個小時，目前準備的吃喝食物已經耗盡，而且他此前還將部份物資分給了被困在高速上的其他人員。

目前，由於飲用水已經喝完，他和妻子已經開始煮雪水喝，「管不了乾不乾淨了」。康先生表示，自己是大貨車司機，由於被堵高速，運貨時效早已被耽誤，他希望高速公路能盡快除雪恢復暢通。

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由於大量車輛被困物資缺乏，多地高速路段附近的村民們自發燒熱水、煮雞蛋、熬粥，送泡麵等，為滯留人員免費提供食物、物資，有些還用繩子吊著竹籃從橋上送下物資。

根據天氣預報，預計未來兩日，湖北也將持續低溫冰凍天氣，仍有雨雪，但強度減弱。 5日，雨雪再度發展，鄂西南、江漢平原、鄂東南到大雪，其中鄂東南山區局部有凍雨，其他地區小雪。 6日，南部地區中到大雪，局部暴雪，鄂東南山區局部有凍雨，其他地區小雪。 7日，雪線東移南壓，江漢平原、鄂東南小至中雪，其他地區陰天，局部有零星小雪。