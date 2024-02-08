落後就打茅波？前中超球員教孩子踢人　網民嘆：這就是國足的未來

近日，網上流傳片段顯示，在廣西北海進行的「2024基石·渝皓杯全國青少年冬訓邀請賽」上，沈陽奧颯啟星的主教練、前中超遼寧隊球員吳高俊多次指揮自己的球員踢人，甚至直言：「誰過你，你就踢他！」引起現場家長不滿。事後，沈陽奧颯啟星足球會相關人士透露，比賽結束之後教練組意識到問題的嚴重性，第一時間跟對手的家長、教練道歉，雙方最終達成和解。不過吳高俊就被官方通報批評，並停賽12個月。



事發於2月1日，涉事比賽為U10年齡段第5到8名爭奪賽，當時沈陽奧颯啟星0比6大比數落後對手北京踢球者，這時，吳高俊指揮場上小球員踢人，多次發出「踢他」的言辭，「踢不著球能踢著人不？」、「他再過你你就踢他 ""XXX，你會鏟人不？」、「你讓他過你是嗎？誰過你，你就踢他！」

這引起北京踢球者球員家長的不滿，「這教練怎麽這樣啊？」、「聽見了嗎裁判？他都說三遍了！」但吳高俊依然我行我素，繼續直言「你們都清楚了啊，我告訴你啊！再進，就照人踢！」隨後，沈陽奧颯啟星的球員在禁區前再一次背後鏟人犯規，令北京踢球者球員家長情緒激動，「幹什麽呢？幹什麽呢？是踢球嗎？！」

之後，主裁判到場邊和家長進行溝通，家長表示如果把吳高俊罰下去，就沒有上述犯規了，但主裁判擺手解釋：「這樣的，規則上，我要‘殺你’，犯法嗎？沒有吧，必須要成為事實。規則以事實為依據，必須要成為事實。」最後，整場比賽中，沈陽奧颯啟星的球員犯規不斷。

事件引起網絡熱議，不少網民紛紛指摘作為青少年教練，用如此言語去唆使小球員粗野犯規非常不妥。

網民點睇：

所以，這就是中國足球的未來

就是少林功夫也要講究一個武德

教練教孩子踢球，也在教孩子做人。跟著這樣的教練，球踢不好，人也做不好

孩子跟著這種教練踢球，真是毀了啊……裁判也是那教練一夥的吧，場面都這樣了還在那大言不慚什麽規則事實呢

我對中國青訓的看法一直是：孩子人數一直不是大問題，教練整體的專業水平和教育理念才是最短板的

日本小球員給對手教練組鞠躬，咱們這邊是照人踢。在足球培養上，誰成功誰失敗一目了然！

聽說過某個省份的同學說他在地方，踢球太出頭肯定要被廢人的。所以視頻中的情節，只是中國足球圈的冰山一角罷了



周四（8日），沈陽奧颯啟星足球會一名不願透露身份的人士表示，對手據說是北京第二大的足球青訓球會，球員年齡、競技方面都比他們隊的孩子要大一些，然後在0比6的情況下，對方教練、家長對球員有一些引導的話語，如「唉，過他們啊」、「過他們，漂亮」等，他認為像有點戲耍他們孩子似的。但這位人士也強調，教練自身肯定也是有問題的，「就是當時激動了，激動了一下」。

沈陽奧颯啟星足球會承認，吳高俊的言辭不是特別恰當，比賽結束之後教練組也意識到問題的嚴重性，第一時間就跟對手的家長、教練取得了聯繫，作出道歉。事後，球隊也與北京踢球者方面達成了和解。

據了解，吳高俊目前持有亞足聯A級教練員證，是沈陽奧颯啟星足球會U10主教練，並是沈陽奧颯啟星的創始人之一。周四下午，遼寧省足球運動協會發布關於對吳高俊違規違紀的處罰決定，指對吳高俊全省通報批評，並予以停賽12個月。