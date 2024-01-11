足壇反腐｜人民日報：痛定思痛深化改革　還綠茵場清朗生態

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》，在1月9日晚上播出第四集《一體推進「三不腐」》，中國足球協會原主席陳戌源、中國國家男子足球隊原主教練李鐵等出鏡懺悔。

1月11日，《人民日報》評論稱，發展和振興中國足球，是廣大人民群眾的期盼，希望系列案件的查處和披露，能切實推動體育部門深化改革、正本清源，清除各種行業污垢，還綠茵場清朗生態。



評論稱，近期播出的年度反腐大片《持續發力縱深推進》，披露了足球領域系列腐敗案件的相關細節。不少球迷表示，自己是咬牙切齒看完的。踢足球，比拼的是實力和底蘊。足球領域出現系統性、塌方式腐敗，相關各方熱衷短期利益，忽視青訓投入，聯賽烏煙瘴氣，中國男足在相當一段時間內，出不了成績。

評論稱，近年來，紀檢監察機關重拳出擊，刮骨療毒，將體育領域反腐和足球反腐，不斷引向深入，有助於鏟除腐敗滋生的土壤和條件，修復凈化行業生態。中國足球，走了不少彎路。發展和振興中國足球，是廣大人民群眾的期盼。

評論稱，希望系列案件的查處和披露，能切實推動體育部門汲取教訓、深化改革、完善制度、正本清源。呵護好廣大球員、教練員和球迷的初心，清除各種行業污垢，還綠茵場清朗生態，才能讓大家真正看到，中國足球的進步與希望。