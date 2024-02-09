農曆新年｜西曆2024年為何比農曆龍年多12天？

觀測天象的內地官方單位指出，2024年的西曆（陽曆）比農曆多了12天。專家指出，西曆和農曆年長的差異，是因兩種曆法依據不同的天體運行規律所致。



官媒央視上月9日報道，中國科學院紫金山天文台發布的資料顯示，西曆2024年為閏年，2月有29天，全年共有366天；而農曆甲辰年（龍年）則是平年，全年共354天。

不少海內外的商場、沙龍等公開場合的新年活動，皆採用音譯的loong。（影片截圖）

北京天文館副館長齊銳指出，陽曆和農曆的年長有差，起因是陽曆靠觀測太陽的運行，因此地球圍繞太陽公轉的週期，天文學上稱之回歸年，共365.2422天，恰巧今年是閏年，2月共29天，因此年長是366天。

而農曆則是基於月亮運行的曆法，因此每個月的月長得看月相的圓缺變化，朔望月的周期是29天半多一點，所以農曆每個月的月長約莫29或30天，甲辰龍年是農曆平年，僅12個農曆月，所以年長是354天。

報道指出，由於農曆年與陽曆年的年長有差距，為防止因此造成四季脫節情況，前人曾藉由「十九年七閏」的置閏方式，在每19個農曆年中選擇7年設置閏月，使得當年有13個月共384天，這就是農曆閏年的由來。

齊銳解釋，地球繞太陽及月亮繞地球的運行，這兩者都不是勻速行進，運行軌道都是橢圓，造成每個月月長不同，只能認初一是在哪一天，下次的初一出現就定為下月初一，這中間間隔29或30天，須依據天文觀測。