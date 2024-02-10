新年返鄉！民眾堵高速公路6天5夜：吃光了年貨，拿床單遮住上廁所

今年2月初，中國中東部地區遭遇了入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣。中央氣象台稱，這將是2008年以來最複雜的春運天氣。



湖北成為此次特殊天氣影響嚴重的省份之一。2月1日到2月6日適逢春運大量返鄉旅客被迫滯留在高速上，日前內媒披露，在這場複雜天氣中，有人堵在湖北高速公路上5天，吃光了要帶回家的年貨；有人為了省油不敢開空調取暖，著涼感冒後無奈下高速休整；有人被迫在高速上撐傘、拿床單遮著遮羞解決三急問題。



被困在高速公路的男子：一天只開了20公里

被困在高速公路的其中一員是沈剛。他從2月1日晚9點自蘇州出發，一行四人自駕回四川老家過年。接連不斷的雨雪將他困在了高速上，直到2月5日晚7點，他還滯留在了滬渝高速湖北段，距離四川老家還有660公里。

導航軟體顯示，距離下一個服務區——潛江服務區還有35公里，前方擁堵路段長達75公里。從蘇州回四川的路，沈剛不止走過一次。而在今年，突如其來的雨雪和被迫封閉的高速，讓他數次更改回家線路。2月2日凌晨時分，他進入湖北後，第一次體驗到了極端複雜天氣帶來的影響——遭遇凍雨後車輛打滑，失控撞到高速的水泥護欄。

事故處理著實費了一番工夫——高速服務熱線處於一直佔線狀態。靠著車載的求救系統，總算成功報了警，30分鐘後交警抵達處理，車輛則是由一家當地的高速救援公司拖下了高速。2月3號，開著4s店送來的代步車後，沈剛繼續了返鄉之路，然而擁堵仍在繼續。「我4號一天只前進了20公里。」

打不通的報警電話

另一位堵在路上的是程欣。2月5日晚10點，程欣仍被困在京港澳高速孝感段，近20個小時僅前進了20公里，而前方擁堵路段還有近70公里，他無奈地說，「我是2月4號一早，從四川出發回老家江西九江過年。下午四點到了京港澳這一段一直堵到現在。一停就是幾個小時，人都快要被逼瘋掉了。」

程欣打了八九次路政部門的電話，但一直沒有接通。無奈之下，他撥通了高速報警電話想反映情況，不料，接線員表示已經有許多市民反映了高速擁堵問題，但他們也打不進路政的電話。

程欣有些氣憤，「京港澳這麼重要的通道，很多車都被導航導到這來了，結果堵成這樣沒人管了。」

2月6日凌晨5點，沈剛還被困在高速上，此時距離他從蘇州出發已過去了六天五夜。他有些想不明白，這麼多天過去了，高速為什麼還在堵著。他甚至有些埋怨自己，「出發前我看了天氣預報，知道湖北有大雪。我當時覺得當地肯定會做好路面保障工作的。湖北交警部門、路政肯定做好應急方案的。沒想到會變成這個樣子。」

被困了2天2夜的程欣也對此怨氣很大，「兩天兩夜堵著沒人管啥概念？還好我們孩子年紀大了，要是嬰兒被困了，那真是生不如死。如果母親沒有奶的話，是要泡奶粉喝的，靠什麼泡？總不能用冷水泡吧？」

2月5日晚間，湖北省交通運輸廳發佈統計資料稱，截至2月5日14時，全省高速公路收費站尚有100個因道路結冰採取交通管制措施，主要集中在武漢、孝感、荊州、黃岡、咸寧、隨州等地區。

對於實施交通管制和路段緩行的主要原因，湖北省交通運輸廳的解釋是：一、部分上坡路段由於結冰，導致大貨車打滑無法正常通行；二、由於路面結冰，引起的交通事故；三、連接的省份實行交通管制。

油量焦慮：不敢打開暖氣

2月5日晚，堵在滬渝高速上兩天兩夜後，李建東熬不住了，他和妻子決定從荊州東收費站下高速。李建東抱怨，「現在我人受不了了，這兩天在高速上睡也沒睡好，都感冒了，我媳婦的腳也浮腫了，我們準備休息一夜再走。」

他2月3日上午11時從武漢出發，要回老家恩施過年。出發時導航軟體顯示一路暢通的路線，兩個小時後就一路飄紅，這趟僅需九小時的路程，李建東花了兩天兩夜才堪堪走了約三分之一的路程。

李建東起初並未意識到這場堵車的嚴重程度，還跑下車，開心地拍了好幾段影片。在唯一的零食——包牛肉乾消耗殆盡後，擁堵仍在繼續。他立即就意識到了食物短缺的問題：「他們沒有為這趟短途之旅準備食物和水，在高速上也無從補充。」

當夜幕降臨，難熬的夜晚才剛剛開始。李建東兩人只好躲在車裡打開暖氣，但看到慢慢消耗的油量後，不得不關掉了空調。如果在高速上汽車耗盡了汽油，不知道要再等多少天。

李建東說明，「電車的情況更難。第二天，我們往前慢慢走，看到有人直接把車丟到路邊，一路上得有十幾輛車是這種情況。後來我聽其他車主說，他們有些人是熬不住了，到周邊找地方休息去了。」

潛江，相關工作人員在高速上發放食物和水（受訪者供圖）

2月4日，李建東就解決了食物危機。到潛江的時候，當地政府專門派人在高速上發麵包和水。後來到荊州收費站，他們給每人發了一瓶八寶粥和一盒麵包。

「他們供給的食物很充足，到現在水我還沒喝完，還剩五六瓶。他們就站在路邊，你一打開車窗就拚命往車上遞水和面包。」也有沿途的村民，會拎著水瓶上來送開水。

相較於李建東的幸運，沈剛並沒有遇到任何援助。5天來，他只看到有村民帶了泡麵在高速上售賣，10塊錢一桶，包含熱水在內。他沒有照顧過村民的生意，一路上他們四人把帶回家的年貨吃了個乾淨，然後會在路過服務區時，補充一下食物。

他曾一度想開下高速，繞路回家。站在高速上看了看，同樣白雪皚皚的國道上鮮有車輛經過，擔心獨行會發生事故，只好打消了繞道的念頭。

上廁所成為新的難題：早上起來，能看到路邊到處都是糞便

李建東覺得，大家解決三急的方式多少透露著些無奈，甚至顯得有些奇葩。「男人可以走到橋邊或者路邊。女士上廁所，就搞個床單，讓兩三個人扯著，把她圍起來。也有人會打把傘，遮一下。」

李建東補充，「早上起來，能看到路邊到處都是糞便。這確實也沒辦法，被困了幾天，人不可能不拉。」

人們暖心自救：旅客互相推車

在這場遭遇中，李建東感觸最深刻的不是冬夜裡的寒冷，而是被困後人們的自救舉動。最初堵車，是因為一些車輛打滑無法前行，沒有交警介入，人們開始自發行動起來。「好多人下來幫著互相推車，我自己都推了十幾輛車。當時有一輛車的制動系統壞了，推不動。但是如果它不走，所有車都走不了。我們二三十人把車抬到路邊去了。」

2月5日早上六七點，李建東原地不動的車輛終於又動了起來，「相關部門做了很大努力，鏟雪車給鏟出了兩條道。」

2月5日晚間，湖北省交通運輸廳介紹，2月1日-2月4日24時，累計投入融雪劑（含工業鹽）13275.1噸，交安設施29387個；調配融雪劑撒布機1651台次、裝載機1091台次，巡查車輛4399台次，應急人員24760人次。 經過全力搶通，目前湖北省絕大部分路段已恢復通行。

高速上旅客在互相推車。（受訪者供圖）

2月5日晚，湖北省應急管理廳防汛抗旱處處長彭學文表示，目前受凍雨影響，湖北全省高速公路緩行的路段還有180公里，涉及9條高速，大概還有4000台車堵在路上。

彭學文表示，湖北計畫在2月6日把全省高速公路的堵點全部搶通。彭學文強調，「我們會想盡一切辦法保證我們湖北過境旅客順利出行，能夠安心回家過年。」