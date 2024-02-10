初一「3大零成本開運祕法」　不用搶頭香！拜神祭祖這樣安排最好

春節連假開始，今（10）日是大年初一，也就是農曆正月第一天，許多人會在這天走春、到廟宇拜拜祈求平安順利，習俗中，除夕這天要守歲為長輩添壽，但大年初一還是得早起，雖然累但好處是不打掃，可以省下時間做其他事情，命理專家柯柏成分享不需花錢「3大開運祕法」，新的一年能有好彩頭、好運旺旺來。



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柯柏成在臉書粉專分享3個新年開運好彩頭方法，第一，大年初一卯時上午5時至7時是最好的求神拜佛時間點，「卯」在台語意涵中有「賺到」的意思。不必除夕夜到廟門口搶插頭香，只須在卯時前往家中附近大廟、正廟拜拜，尤其是人氣愈旺香客愈多的廟，心誠則靈即可。

柯柏成接著列出第二祕法，大年初一同時也是祭祖重要日子，要跟自己的祖先拜年，選擇在家祭拜祖先牌位或到先人靈骨塔進香皆可，而祭祖也不需趕在清晨5時，可依自己方便的時間祭拜，與祖先溝通好便可。依照已故國學大師曾仕強教授指導，任何事情都可以跟自己的祖先溝通，甚至有些難以跟神明啟齒的事情也可，跟祖先溝通最萬無一失。

最後，除夕夜圍爐吃大魚大肉後，大年初一第一頓早餐全家人最好都吃素食，因「齋」與「災」同音，吃齋即代表吃災，將新的一年各種災難全部吃掉，保佑一家人平安，因而有「初一吃齋，勝過吃一年齋」的說法。

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