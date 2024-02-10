年初二就是要回娘家　這15個禁忌你知道嗎？犯了恐招厄運小心破財

準備迎接農曆春節，從小年夜一直到年節結束，習俗中每日都有不同禁忌要注意，一講到初二，眾人第一直覺便是「回娘家」，對此，命理專家小孟老師羅列「15大禁忌」，小心錢財溜走。



+ 11

1. 忌女兒回娘家待到晚上

初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最佳，因此愈早回家愈好，否則易給娘家帶來厄運。

2. 回門禮紅包忌單數

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性因此不要包單數紅包禮金，另一說則是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。

3. 忌洗衣服

初一與初二為水神生日，因此不可以洗衣服。

4. 忌晚上宴請女婿

一般民間習俗宴請女婿愈早愈好，太晚宴請會有吃太晚、吃到尾的意思，易讓娘家在未來一年窮困、帶衰家運。

5. 初四與初五忌回娘家

一般人會選在初四、初五財氣最旺盛的日子迎財神，若在這兩天回娘家易分走娘家財氣與福氣。

6. 忌被人掏走口袋東西

被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運易被人掏空。

7. 掃地、拖地向內不向外

初二若要掃地、拖地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可向外掃或拖，否則財富易向外走。

8. 忌討債

初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。

9. 忌午睡

由於很多人都會到家中拜年，午睡會讓客人感覺不禮貌。

10. 避免吃鴨蛋

鴨蛋等於0，吃鴨蛋未來一年財運績效易下滑，若想吃蛋，建議改吃雞蛋。

11. 忌說餓

千萬不要一直喊餓，以免未來一年口福運差、運勢降低，甚至財運下滑。

12. 不宜一直提款

初二要提款的人，建議一次領完想要的金額，否則一直提款，未來一年會口袋空空。

13. 忌釘東西

初一到初五為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，否則容易將財氣釘壞，也容易在未來一年被主管上司釘。

14. 忌帶朋友與陌生人回娘家

不宜帶過多朋友回娘家，會讓娘家未來一年很多人拜訪、分吃，導致娘家財運下滑。

15. 忌拜夫家祖先

若初二無法回娘家，忌拜夫家祖先，倘若必須拜，建議用手拜即可不要插香。

延伸閱讀：初一「3大零成本開運祕法」 不用搶頭香！拜神祭祖這樣安排最好

+ 11

延伸閱讀：

解饞又健康！醫推「1款過年零食」滿滿營養素 護心又助性功能

【本文獲「TVBS」授權轉載。】