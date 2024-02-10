年初二就是要回娘家 這15個禁忌你知道嗎？犯了恐招厄運小心破財
撰文：TVBS新聞網
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準備迎接農曆春節，從小年夜一直到年節結束，習俗中每日都有不同禁忌要注意，一講到初二，眾人第一直覺便是「回娘家」，對此，命理專家小孟老師羅列「15大禁忌」，小心錢財溜走。
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1. 忌女兒回娘家待到晚上
初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最佳，因此愈早回家愈好，否則易給娘家帶來厄運。
2. 回門禮紅包忌單數
初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回娘家，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性因此不要包單數紅包禮金，另一說則是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。
3. 忌洗衣服
初一與初二為水神生日，因此不可以洗衣服。
4. 忌晚上宴請女婿
一般民間習俗宴請女婿愈早愈好，太晚宴請會有吃太晚、吃到尾的意思，易讓娘家在未來一年窮困、帶衰家運。
5. 初四與初五忌回娘家
一般人會選在初四、初五財氣最旺盛的日子迎財神，若在這兩天回娘家易分走娘家財氣與福氣。
6. 忌被人掏走口袋東西
被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運易被人掏空。
7. 掃地、拖地向內不向外
初二若要掃地、拖地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可向外掃或拖，否則財富易向外走。
8. 忌討債
初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。
9. 忌午睡
由於很多人都會到家中拜年，午睡會讓客人感覺不禮貌。
10. 避免吃鴨蛋
鴨蛋等於0，吃鴨蛋未來一年財運績效易下滑，若想吃蛋，建議改吃雞蛋。
11. 忌說餓
千萬不要一直喊餓，以免未來一年口福運差、運勢降低，甚至財運下滑。
12. 不宜一直提款
初二要提款的人，建議一次領完想要的金額，否則一直提款，未來一年會口袋空空。
13. 忌釘東西
初一到初五為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，否則容易將財氣釘壞，也容易在未來一年被主管上司釘。
14. 忌帶朋友與陌生人回娘家
不宜帶過多朋友回娘家，會讓娘家未來一年很多人拜訪、分吃，導致娘家財運下滑。
15. 忌拜夫家祖先
若初二無法回娘家，忌拜夫家祖先，倘若必須拜，建議用手拜即可不要插香。
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