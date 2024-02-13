皇崗邊檢站新年「不打烊」　民警與家人小別離讓更多人奔赴團圓

新春佳節，在深港邊境線上，卻有一群人沒有和家人團聚，堅守在工作崗位上，用自己的「小別離」扛起守國門、促發展的「大擔當」，傾心為廣大出入境旅客保駕護航，全力確保國門安全無虞，讓「年味」更添一絲安心。他們就是皇崗出入境邊防檢查站（以下簡稱「皇崗邊檢站」）移民管理警察。

家是最小國，國是千萬家。龍年新春，記者走進「不打烊」的皇崗邊檢站，聽移民管理警察講述他們的守護故事。



「爸爸媽媽為什麽不能陪我過年」

皇崗口岸是連接深圳和香港的24小時通關口岸，今年春節，口岸「不打烊」，24小時守護著南來北往的出入境旅客。今年是皇崗口岸覆關後的第一個春節，春節期間，皇崗口岸出入境旅客迎來爆發式增長。

除夕，皇崗邊檢站執勤三隊一級警長王瑩和愛人都堅守在工作崗位上。她的愛人也是皇崗邊檢站的民警，大年三十，夫妻倆把孩子托付給父母照顧，便雙雙奔赴崗位，共守口岸，用一家的「小別離」守護萬家團圓。

「我兒子3歲了，今年是口岸全面覆關後的第一個春節，我們倆都深知口岸面臨的通關壓力，所以雙雙選擇堅守崗位。」王瑩說，「這個時候沒有理由選擇退縮。」

這個除夕夜，王瑩心裏其實還有一點愧疚。「剛剛和兒子視頻連線的時候，他不停地問我，爸爸媽媽為什麽不能陪我過年？」王瑩說。她告訴兒子，爸爸媽媽身著這身警服，責任和使命重大，雖然爸爸媽媽不能陪他過年，但最愛的依然是他。

對於這個雙警家庭來說，這樣「小別離」的春節，以後可能還會有很多次。王瑩希望，孩子可以慢慢習慣和學會堅強，「我相信，總有一天他會理解我們的。」

「長大後，我終於理解了您」

今年春節，新警劉書平第一次在工作崗位上度過。她的父親也是一名警察，今年已從警37年了。

在劉書平的童年記憶中，父親總是缺席家裏的團圓飯，總是在崗位上度過。值班和加班是父親的工作常態，偵辦案件、實施抓捕，黑白顛倒更是常事。

每次聽到父親節假日不能回來的消息，劉書平總是不理解父親為什麽不能像別人的父親一樣經常陪在自己身邊。長大後，她開始了解父親，慢慢理解父親，更理解父親作為警察的光榮與責任，也習慣了節假日和重要安保節點父親的常態缺席。

今天，她也選擇了穿上這身警服，和父親一樣在節日期間堅守崗位。「父親是一座燈塔，照亮我前進的方向。選擇成為一名移民管理警察，使我終於得以觸碰這近在眼前的光。」劉書平說。

「我們為你感到驕傲」

對於三級高級警長何潮海來說，春節的堅守意味著對家人的又一次失約。今年是他參加邊檢工作的第38個年頭，82歲的老父親身體一直不太好。今年春節，他本打算回老家陪父親過年，但面對口岸通關壓力，他再一次選擇了堅守崗位。

這個除夕夜，何潮海在崗位堅守，他的兒子應征入伍到部隊，家裏就剩下妻子一人獨自過年。隊裏了解情況後，積極為他申請休假名額，他還是婉拒了。他說：「幾天前，我和父親打電話溝通過這件事，父親不斷地叮囑我，一定要堅守好工作崗位。」

「父親說，我是他們的驕傲！」何潮海表示，穿上這身警服就要學會舍小家顧大家，不辜負家人的期望。

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