浙江漢新年飲多兩杯即意識不清送院　醫生提醒：醉酒嘔吐易窒息亡

新年期間，大家都會與好久不見的親朋好友見面，高興時都會「飲多兩杯」，但近日浙江義烏市中心醫院急診科接診的醉酒市民數量明顯增加，幾乎每天都會有喝醉酒的市民求診，最多一晚就有10位患者。



義烏市中心醫院介紹，酒量不錯的李先生在公司年會上輪番喝了白酒、紅酒、啤酒，雖然喝時痛快，但他很快就吐得不省人事，同事見狀立即將他送到醫院。李先生入院時已意識不清，檢查後發現血液中的乙醇含量高達265mg/100ml。

李先生（化名）被同事送進義烏市中心醫院搶救室。（義烏市中心醫院）

醫院急診科副主任、副主任醫師傅慶洋表示，隨着公司年會等聚餐愈來愈多，出現急性酒精中毒的患者明顯增加，多集中在前半夜，以男性居多，表現為不同程度的興奮和激動，失去約束力、行為異常、多語和發音不清、運動和步態失調、困倦，嚴重者出現木僵和昏迷。

傅慶洋提醒，醉酒嘔吐後發生誤吸極為危險，容易因窒息引發死亡。發生嘔吐或有惡心、嘔吐傾向的患者，首選側臥位，休息或送醫時盡量有人陪伴，應及時幫助醉酒者清理嘔吐物。

被送到醫院時，李先生意識不清，檢查後發現血液里的乙醇含量高達265mg/100ml。（義烏市中心醫院）

酒精是世界衛生組織認定的「1類致癌物」，可能導致肝腎功能損害、記憶力下降、癡呆、高血壓、骨質疏鬆等各種健康問題。過量飲酒極容易出現酒精中毒，急性中毒引起頭暈頭痛、惡心嘔吐、嗜睡，嚴重者會出現呼吸衰竭、呼吸驟停和急性胰腺炎等，危及生命。

無論白酒、紅酒、黃酒抑或啤酒，所含的酒精都會對胃腸黏膜產生刺激和傷害。空腹狀態下，胃腸內缺乏食物的緩衝，酒精的刺激作用會更加明顯，輕者會出現腹部疼痛不適等症狀，嚴重的可能會出現消化道潰瘍、胃出血，危及生命。

此外，不同品種甚至同品種不同品牌的酒，其原料、製造工藝、濃度等都不同，不同酒混喝更容易喝醉，也可能會發生複雜的反應，加大健康危害。

服藥後不能喝酒，除了會影響肝功能，嚴重的甚至會致命。若本身患有肝炎、脂肪肝、胃炎、胃潰瘍、高血壓、心臟病等疾病，更不能喝酒。

另外，有些人一喝酒就臉紅，是由於體內的乙醛分解速度跟不上乙醇（酒精）的分解速度，造成乙醛在體內大量堆積，故長期飲酒可能增加患肝癌的概率。