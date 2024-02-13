上海遊客從狗嘴救下野鴨　民警一查竟屬「三有保護」動物綠頭鴨

周日（11日）大年初二晚，遊客薛女士在上海崇明從一隻黑狗的口中，救到一隻受傷的野鴨。經查，該野鴨其實來頭不小，是被列入國家保護名錄的「三有保護」動物綠頭鴨。



周日，薛女士來到長興郊野濕地公園遊玩，但在開車返回的路上，遇到一隻黑狗從前方快速竄過，薛女士細心一看，發現狗嘴疑似叼着一隻鴨。由於郊野公園只會有野生動物，不會有家禽，動物保護意識極強的薛女士遂趕緊下車追上去，狗眼見有人追上來，於是丟下鴨就逃走。

之後，薛女士抱着鴨來到崇明公安分局長興派出所求助，經仔細察看，薛女士發現鴨是她網上見到過的綠頭野鴨，該隻頭頸部呈綠色、頸基有一白色領環的漂亮鴨子只是胸和翅膀略帶有傷，並無大礙。而民警上網查實，發現其是被列入國家保護名錄的「三有保護」動物綠頭鴨，遂立即聯繫林業局工作人員救治。

民警上網查實，發現其是被列入國家保護名錄的「三有保護」動物綠頭鴨。（上海法治報）

根據綠頭鴨翅膀上纏着的絲網，工作人員判斷其是在水中覓食被纏到網導致不能飛翔，之後被狗發現遇險，幸最後薛女士出手救助。

受傷後的綠頭鴨暫時沒有獨自野外生存能力，工作人員將其帶回救治，待傷情痊愈後再選擇合適時機進行放生。而派出所亦已聯繫公園，對可能存在的絲網情況進行檢查清理。