新疆女網紅直播喝醉狂咬貓BB頭部！慘叫聲及骨頭碎裂聲瘋傳極可怕

內地一宗虐貓事件引起討論，來自新疆的一名女網紅在上月30日直播時，在眾目睽睽之下抓起飼養的幼貓、直接放入嘴中啃咬，全程也都被網友透過螢幕錄影的方式存證。



而網紅則在遭批評後自拍影片致歉，強調是因為自己喝多了才失控。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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綜合內媒報道，事件發生在當地時間1月30日，掀起爭議的是一名來自新疆的女網紅；她在凌晨直播時突然抓起身邊的幼貓，張嘴就是一頓咬，而當時有在觀看的網友也驚恐回憶，除了貓咪的陣陣慘叫之外，還有骨頭碎裂的聲音。

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事件經瘋傳遭批評後，該名網紅也隨即發布道歉影片，表示自己是喝醉失控才會有脫序行為，強調自己向來照顧小動物，也為流浪動物的公益事項不遺餘力，深表歉意的同時，也向大批網友承諾不會再犯同樣的錯誤、試圖平息眾怒。

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儘管網紅已經致歉，絕大部分的網友仍認為，喝醉不該被用來當虐待動物的藉口，曬出幼貓被啃傷的頭部怒斥其行為之冷血，揚言將抵制該名女子的直播帳號及任何商業活動；除此之外也有動物保育人士表態要接手貓咪的後續照顧、庇護作業。

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