新疆女網紅直播喝醉狂咬貓BB頭部！慘叫聲及骨頭碎裂聲瘋傳極可怕
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
內地一宗虐貓事件引起討論，來自新疆的一名女網紅在上月30日直播時，在眾目睽睽之下抓起飼養的幼貓、直接放入嘴中啃咬，全程也都被網友透過螢幕錄影的方式存證。
而網紅則在遭批評後自拍影片致歉，強調是因為自己喝多了才失控。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+14
綜合內媒報道，事件發生在當地時間1月30日，掀起爭議的是一名來自新疆的女網紅；她在凌晨直播時突然抓起身邊的幼貓，張嘴就是一頓咬，而當時有在觀看的網友也驚恐回憶，除了貓咪的陣陣慘叫之外，還有骨頭碎裂的聲音。
同場加映：內地頻傳虐殺動物案 廣西男當街殺貓踢屍 警校教師殘殺300貓狗（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
事件經瘋傳遭批評後，該名網紅也隨即發布道歉影片，表示自己是喝醉失控才會有脫序行為，強調自己向來照顧小動物，也為流浪動物的公益事項不遺餘力，深表歉意的同時，也向大批網友承諾不會再犯同樣的錯誤、試圖平息眾怒。
同場加映：台民宿竟用「馬桶魚缸」養活魚 網民怒斥虐待：每次沖水都是地獄（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+26
儘管網紅已經致歉，絕大部分的網友仍認為，喝醉不該被用來當虐待動物的藉口，曬出幼貓被啃傷的頭部怒斥其行為之冷血，揚言將抵制該名女子的直播帳號及任何商業活動；除此之外也有動物保育人士表態要接手貓咪的後續照顧、庇護作業。
台灣公雞慘遭強姦及凌虐 兩日後不治身亡 憑體液找到兇手竟是牠瘋傳江西校工疑虐殺流浪狗影片 鐵鏟暴打再電擊 一動不動繼續毆多次縱容鬥牛㹴虐殺流浪狗 台飼主將被控虐畜 網民紛稱要復仇北京女博士信邪教｢夜叉鬼附身｣ 11個月兒慘遭虐死全身505個針眼網美慘遭「挖眼拔舌」性虐 打到斷牙掉入肺 裝死任兇手猥褻保命台男疑拒配合詐騙遭殘酷虐殺 女友公開生活照 喜愛小動物彈結他台女高中生被當街脫至全裸凌虐 險遭拖把插下體 惡男被判監5年
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】