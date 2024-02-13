農曆新年｜三年班女孩竟靠利市錢存70萬元　母親代保管昐培養理財

靠利是錢致富？新年期間，小孩們都會從大人處收到利市，但浙江杭州一名就讀小學三年級的女孩，每逢過年過節都會收到親友們的大額利市，加上今年，年紀輕輕的她，存款竟可以突破70萬元（人民幣．下同），導致其母親不得不提早教導理財。



在各大家長群中，家長都會曬出孩子的利市收穫，少的有五六百元，多的有五六萬元，不過最驚人的要數到杭州女孩小雨，其母親在鄰居群中發了一張照片，顯示正在吃年夜飯的小雨身旁，擺放着厚厚一沓百元大鈔。原來，每逢過年過節，小雨的祖父母都會包上大利市，再加上外公、外婆和七大姑八大姨的，只有三年級的小雨已經存下了67萬元，加上今年過年會收到3萬元左右，小雨的存款可以突破70萬元。

由於對金錢還沒有太多的概念，小雨這筆錢暫時由從事金融行業的媽媽劉女士保管。對於女兒的錢，劉女士把其分為幾個部分，當中60萬元主要購買銀行理財，其餘部分會進行股票投資。她強調，雖然家庭條件比較好，但在零用錢方面，她管得還是比較嚴格的，孩子若想獲得零用錢，只能通過自己的努力，如考試要達到目標等。因此，雖然有着70萬元存款，但小雨日常能支配只有幾百元。

值得一提的是，小雨的電話手錶開通了電子支付功能，每花一筆錢，劉女士就能收到賬單。某次秋遊期間，她的手機不停地響，回家一問，發現原來是小雨請要好的同學吃雪糕，還給另外一個要好的鄰居妹妹買戒指。對此，小雨的爸爸不禁笑了，稱看不出原來女兒對朋友還挺大方的，「平時讓她請我們喝一杯奶茶，都是不肯的」。

劉女士則表示，現在孩子開始對錢有了興趣，平時她就給幾百塊，讓孩子慢慢培養一些理財的意識，等她讀大學了，再會交她一部分錢進行管理。她承諾，待女兒開始工作了，會把這筆巨額利市錢全數交給對方。