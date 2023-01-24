再享明星待遇？3年來首批中國遊客抵越南慶和省　官員贈鮮花利是

自解除邊境管制後，中國遊客紛紛出遊，當中東南亞尤其受歡迎。繼月初首批中國旅客抵達泰國後獲官方舉行儀式歡迎，猶如享有明星待遇後，據越通社周二（24日）報道，214名中國遊客隨越南越捷航空公司航班抵達越南中南部慶和省的金蘭國際機場，該航班為3年來抵達該省的首架載有中國遊客的航班，而每名遊客落機後都收到鮮花和利是。



與泰國的情況一樣，慶和省當天也專門為這批中國遊客舉行歡迎儀式，遊客們收到的鮮花和利是，亦是由當地官員贈送的。報道指，中國是近年慶和省最重要的客源市場之一，疫情前，中國遊客量在慶和省接待的國際遊客量中排名第一，2019年當地共接待逾250萬人次的中國遊客，佔國際遊客總量超過七成。從今年1月23日至3月23日期間，越捷航空公司預計將執行約35個航班，將來自安徽、湖南和四川等地的中國遊客送往慶和省芽莊，每架航班的載客量在180至220人間。

隨著防疫政策優化調整，公民出境旅遊有序恢復，多個國家近期出台歡迎中國遊客的舉措。1月9日，作為首個出入境政策調整後的赴泰航班，廈門航空MF833次航班接載269名中國旅客，昨日中午約12時半抵達泰國。泰國副總理兼衞生部長阿努廷與一眾政府官員，為中國旅客送上蘭花花環及口罩等。國旅遊局局長育塔沙（Yuthasak Supasorn）亦在場用中文說出「中泰一家親，歡迎你們來泰國」。

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旅客葉子（化名）表示，步出機艙後見到如此陣仗，「感覺自己像明星走紅毯，（明星走紅毯可能）都沒有這麼多人。感受到他們對中國人是真的非常友好」；她又收到阿努廷送上的花環，「我當時不知道他是副總理」。她介紹，除了收到花環，還收到保溫袋、旅遊宣傳冊及衛生防疫包。

另外，印尼旅遊和創意經濟部長桑迪亞加•烏諾當日也在例行發布會上表示，印尼「已為中國遊客準備好紅毯」。菲律賓總統小馬可斯、柬埔寨首相洪森，以及馬爾代夫外交部等，亦先後表態歡迎中國遊客到訪。中國外交部發言人汪文斌日前表示，中方會為遊客前往相關國家旅遊提供更多便利，將繼續優化調整有關措施，與各方共同保障中外人員安全順暢有序往來，為國際團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。