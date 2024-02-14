遊客「倒掛」河南網紅橋　文旅局：安全無虞　遊客晃動過猛所致

近日，一段攝於河南洛陽龍潭大峽谷景區的網紅橋意外側翻，多名遊客「倒掛」半空的影片引發網民關注，所幸無人受傷。當地文旅局表示，該宗專案已暫停運營，並接受調查，初步查察該設施不存在安全問題，「倒掛」意外主要起因遊客腳踩空所致。



內媒《上游新聞》14日報道，景區所在地洛陽市新安縣文旅局工作人員表示，「專案已經暫停了，昨（13）日我們就讓它停了接受調查。」根據調查結果，該工作人員指稱，「（橋）不存在安全問題，就是遊客自己晃動。橋是有雙保險的，有安全繩，也有安全鎖。只是他（涉事遊客）自己晃動的勁比較大，自己腳踩空，就這樣了。」

河南一景區網紅橋發生側翻，遊客「倒掛」半空意外。（影片截圖）

對於遊客的情況，工作人員介紹，「這個項目有兩名工作人員安全值守，當時也提示和警示過，第一時間把踩空的當事人安全歸位了，順利體驗完了這個項目。遊客沒有受傷，下來了遊客說是自己在玩。」

此前，龍潭大峽谷景區人員在接受媒體採訪時曾回應，「我們現場的安全員，已經把遊客全部救下來了。遊客可能是自己在晃動，就是意外，會那樣子。」

發生意外事件的網紅橋。（龍潭大峽谷景區官網）

根據景區官網介紹，龍潭大峽谷網紅橋項目名稱為高空鋼索橋，是建在峭壁上的全長88米、高36米的高空鐵索橋。有網民擔心意外發生可能與網紅橋有關，新安縣文旅局工作人員回應稱：「（該）專案是2023年7月經過了協力廠商檢測，沒有問題，年限是一年。」

今年1月，洛陽文化旅遊投資集團領導曾到龍潭大峽谷景區檢查安全生產工作。（龍潭大峽谷景區微信公眾號）

《上游新聞》記者查看龍潭大峽谷景區微信公眾號發現，今年1月30日，洛陽文化旅遊投資集團黨委書記、董事長張秀峰到龍潭大峽谷景區檢查了安全生產工作，並對景區運營、春節活動等工作提出了要求。