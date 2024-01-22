趣怪爆紅表演成絕響　台籍旅澳43歲街頭藝人「氣球人」潛水遇溺亡

來自台灣、旅居澳洲的知名街頭藝人Vincent Huang因為潛水意外不幸溺斃，友人已向澳媒《9News》證實噩耗。他2019年開始在悉尼市中心表演，不但在社交媒體上爆紅，甚至獲得「悉尼氣球人」（Sydney Balloon Man）的封號。



《9news》報道，43歲的Vincent Huang來自台灣，是一名極受歡迎的街頭藝人，近年走在悉尼市中心街頭，都能看見相關表演。他會鋪好一張瑜珈墊，把整個身體塞進有彈性的氣球裏，然後隨着充滿活力的音樂上下跳動，最具標誌性的曲目，就是網絡爆紅電子舞曲《Crazy Frog》。

「氣球人」Vincent Huang生前熱愛於悉尼街頭表演：（按圖了解）

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與此同時，Vincent Huang也是一名經驗豐富的自由潛水者，未料1月7日前往塔斯曼尼亞州（Tasmania）金島（King Island）潛水時，卻不幸溺斃。

當日上午11時30分左右，緊急服務單位接獲通報，趕赴金島西側潛點「強生岩」（Johnson Rock）。Vincent Huang在水中遭遇困難，儘管被成功救起，並且接受心肺復甦術（CPR），但仍在現場身亡。

目前尚不清楚確切死因，塔斯曼尼亞州法醫仍在準備相關報告，而親屬已從台灣前往塔斯曼尼亞州首府荷巴特（Hobart），把Vincent Huang的骨灰帶回家。

朋友們形容Vincent Huang是「真誠的好朋友」，替無數群眾帶來歡笑。其中一人匿名受訪時說，「對大多數人而言，他在墨爾本及悉尼街頭被稱為街頭藝人『氣球人』。對我們來說，他是一名經驗豐富的釣魚及狩獵愛好者，也是自由潛水及滑雪愛好者。他的開朗與慷慨感染了很多、很多人。」

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