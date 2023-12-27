上海迪士尼女童跳車撿髮箍被撞骨折　家長：遊覽車安全桿形同虛設

撰文：林芷瑩
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剛於12月20日正式開幕的上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區，其中一個名為「熱力追蹤」的遊戲項目懷疑發生事故，需要停運。網傳消息稱，一名女童乘坐遊覽車時，中途跳車欲撿回隨身物品，不慎被另一輛遊覽車撞倒。
《東方網·縱相新聞》報道，被遊覽車撞倒的女童樂樂因左腿脛骨骨折住院，其母親劉女士稱，自己作為監護人肯定有責任，但認為車上的安全桿對於身材瘦小的孩童形同虛設。

劉女士憶述，事發當日她與樂樂坐在遊覽車上，女兒坐在最外側，上車後有安全桿放下，「剛開始低速行駛時，孩子頭上戴著在迪士尼新買的聖誕限定款髮箍，頭箍被甩掉了，她就跳下車去撿了，我當時也沒有反應過來」。

劉女士稱，發現樂樂下車後，她和同車的其他遊客一直大喊讓女兒上車，「因為這個車運行是沒有軌道的，如果讓孩子靠邊站我也不知道會不會撞到她」。

她表示，當時自己雙腿被安全桿壓住，無法推開，後來車又變為高速行進，所以根本沒辦法下車；車輛運行期間沒有工作人員在場，也沒有看到有緊急制動裝置，「大家都在喊，但沒有人出來」。

事發前，樂樂戴着迪士尼聖誕限定款髮箍在「熱力追蹤」項目處排隊。（東方網·縱相新聞）

劉女士稱，當樂樂跑向其所在的遊覽車時，車速又一下子提高，「孩子先是貼着牆追我，後來我們的車去了另一個空間，整個空間也變暗了，她躲閃不及被第三輛車軋到腿」。她表示，直到第三輛車輾到並卡住樂樂後，整個項目才停止，「從跳下車到停止差不多有3分鐘」。

她表示，作為家長肯定有責任，但車上的安全桿對於身材瘦小的孩童形同虛設，工作人員也未有要求女兒摘下髮箍，「（樂樂）可以直接從壓桿下抽出雙腿，跨過車旁護欄，很容易跳下去」。

上海迪士尼瘋狂動物城「熱力追蹤」停運　網傳女童中途跳車釀禍

樂樂被送到上海兒童醫學中心後，門診初步診斷為左腿脛骨骨折，並在當天做了6個小時的全麻手術，左腳植入兩根髓內釘。

劉女士稱，截至目前，上海迪士尼方面沒有任何工作人員再來醫院了解情況，只有一名法務人員與其線上聯繫。

有內地律師稱，劉女士在事件中未盡到必要的監護義務，但上海迪士尼在安全保障義務上也存在瑕疵，需承擔侵權責任。女童的髮箍掉落，且能較為容易地跳出所乘坐的遊覽車，意味着迪士尼在安全保障上存在漏洞，最終導致女童被撞造成損害，上海迪士尼應當承擔一定的責任。

12月24日事發至今，上海迪士尼未就「女童跳車」事件發表任何公開回應，僅在事發當日兩度發布「瘋狂動物城：熱力追蹤」暫時停運的消息。

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