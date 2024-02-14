「不求桃花只求財」淘寶新年活動：財神紅包秒空　月老紅包無人領

當正月初五迎財神遇上情人節，年輕人「愛財還是愛桃花」在今日（2月14日）有了最清晰的答案。

為迎雙倍喜事，內地淘寶官方微博分別發放了「財神紅包」和「月老紅包」，用戶可擇需領取。結果數據顯示，截至今日上午7時左右，財神紅包領取進度為93.5%，幾乎秒空，但月老紅包領取進度僅5.8%，淘寶官方更直呼「平時喊著想談戀愛的人哪去了？」



淘寶新年財神紅包秒領空，月老紅包領取進度僅5.8%。（央廣網）

「不求桃花只求財」的領取結果今日一度登上微博熱搜，引發了大量討論。淘寶官方微博評論區，不少網民清醒地表示：「當然是先賺錢，有錢才能保障愛情」，「果然是月老祠前無人問津，財神廟前長跪不起」。還有網民調侃：「不求桃花，只求月老把我和財神拴在一起。」

當然也有部份網民選擇「魚與熊掌兼得」，兩個紅包都領到了，主打求財和求姻緣兩手抓。還有網民發現領到的「財神紅包」金額略高於「月老紅包」後感慨：「老天爺都讓好好搞錢，聽勸就對了！」

網民紛紛表示，不求桃花只求財。

對於淘寶紅包折射出「只想求財不想戀愛」的現象，央廣網引述專業人士的分析報道稱，根源之一在於社會價值觀的轉型，現在年輕人更注重自我實現了，賺錢有助於讓自己實現更多的夢想和追求。

據悉，此次淘寶官方微博發放的「財神紅包」和「月老紅包」均是淘寶「10億紅包發發樂」活動的一環，自2月5日上線已成為今年春節最受歡迎的互動活動之一，不僅上線48小時內就有1億人領到了紅包，且集滿2000元以上紅包的也不在少數，因此，憑藉滿滿的誠意，該活動也被網民讚為「史上最敞亮（透明大方）的集紅包活動」。