深圳北站高鐵與地鐵一連三日轉乘免檢　4號線延長服務時間至凌晨

深圳鐵路客流逐漸進入返程高峰期。深圳鐵路部門預計，初八（2月17日）迎來節後返程客流第一波高峰，到達旅客將超48萬人次。2月15日至2月17日，深圳北站A2出站口將開啟高鐵與地鐵免檢通過，提升乘客進站速度。



深圳車站相關負責人介紹，初三開始，探親流、務工流、旅遊流等出行需求陸續升溫，客流強度較往年有所提升，長途出行客流以到長沙、武漢、南昌方向為主，中短途客流以周邊城市到達廣州、河源、潮汕、香港為主，其中福田往香港方向客流持續火爆。

為提升旅客出行體驗，深圳北站、深圳站、深圳東站等火車站注重做好老、幼、病、殘、孕等重點旅客全程無憂服務，為重點旅客提供人工服務和現金購票服務，優先辦理現金購票、改簽等業務，提醒重點旅客優先檢票、快速進出站，提供重點旅客接站預約服務。

乘客在深圳北站候車。（新華社）

為保障旅客順暢出行，深圳北站加強與地方部門對接，保證公共交通運營時間和運力投放力度滿足鐵路首末車旅客出行需要。

據港鐵深圳預測，深圳北站客流尖峰將出現在2月17日（正月初八）、2月21日（正月十二）、2月25日（正月十六）三天。

為應對即將到來的返深客流高峰， 4號線將推出延長運營時間、開啟高鐵與地鐵免檢通道等舉措，部分站點將採取客流限制措施。

深圳地鐵4號線將延長運營時間。（微博＠港鐵深圳）

2月15日（正月初六）以及2月18日至2月26日（正月初八至十七），4號線延長服務1.5-1.7小時。其中，牛湖往福田口岸末班車時間為0:30，福田口岸往牛湖末班車時間0:41。深圳北站雙方向的末班車不早於次日01:00。

2月16日、17日（正月初七、初八），4號線延長服務2.5-2.7小時。其中、牛湖往福田口岸末班車時間1:30，福田口岸往牛湖末班車時間1:41。深圳北站雙方向的末班車不早於次日02:00。

港鐵深圳表示，根據往年春節期間的客流統計，及結合深圳北站高鐵預售票和出入境客流情況，深圳北站返程「尖峰」時段將出現在2月17日13:30-17:30；19:30-21:30；22:00-0:00；2月21日13:30-17:30；19:30-21:30；22:00-0:00；2月25日13:30-17:30；19:30-21:30；22:00-0:00。