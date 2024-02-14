農曆新年「斷親」話題登熱搜　年輕人懶與親戚互動避催婚、催育

農曆新年是不少久未見面的親戚相聚互相祝賀的日子，然而近日「斷親」話題卻登上微博熱搜，所謂「斷親」即指過年期間不與親戚來往，以免因被問起結婚、收入、生育等話題而引起焦慮。有學者將年輕人「斷親」歸結為懶於、疏於、不屑於同二代以內親戚互動和交往的一種現象，並認為是人口遷移、價值觀多元、生活壓力等時代變遷產物。



報道指，大年初四（13日），「農村悄然出現以家庭為單位的斷親」的話題登上微博熱搜，閱讀量破億。有網民表示，小時候去親戚家熱鬧一番，但長大後，拜訪親戚反而是一種顧慮，「都在問我去年賺得怎麼樣啊，做的啥工作，找對象了沒，結婚了沒，有孩子了沒？」為了躲避親友的催婚、催育等，不少年輕人選擇到其他地方獨遊，甚至乾脆留在工作地過年，親戚之間的往來也愈來愈少。

去年，南京大學社會學院教授陳友華、南京大學社會學院博士研究生宗昊曾刊登論文「『斷親』：概念、問題及思考」，其分析，「斷親」在不同年齡層都有發生。年輕人同輩之間「斷親」，是因為長大後心境變化、人生目標轉移、世界觀改變、生命歷程不同，及難有共同語言等。老人之間「斷親」，則因價值觀與社會地位等不同，很難聊在一起。至於年輕人對老一輩的「斷親」，是因為在成長過程中，年輕一代與親戚互動本就很少，再加上受價值觀、社會保障制度、市場經濟等因素影響，自然對親戚表現淡漠。

文章認為，「斷親」是時代變遷及現代化的產物，例如城市化與人口遷移流動、價值觀多元、人情與金錢、減少社交成本、生活壓力與內捲、數位化生存等，都令愈來愈多人選擇「斷親」。文章亦認為，雖然在一定程度上，「斷親」削弱了家庭功能、減少宗親互助，但對個人而言，則可減少無效的社交。