農曆新年｜派完就冇年終獎？內地利是金額水漲船高　年輕人拒攀比

近日農曆新年期間，內地社交平台上有關派利是的討論逐漸升溫，不斷上漲的利是金額，令許多年輕人頗感壓力，變成「少了拿不出手，多了又心痛」。對此，部分人選擇拒絕紅包攀比，和同輩約定好了只給孩子發小額利是，「圖個熱鬧喜慶就好」。專家則建議，可通過倡導性規範加以勸導。



過年時，長輩給晚輩利是為傳統年俗之一，然而不少網民在社交平台上發帖，為越漲越高的利是金額而苦惱，甚至有人直指派出利是已抵得上一個月的工資，也有人抱怨派完利是，「年終獎沒了」，相關話題也衝上了熱搜榜。

相關話題衝上熱搜榜。（央廣網）

27歲、家鄉在浙江余姚農村的王雨欣就是其中一員，據她介紹，自己要給7個孩子利是，丈夫那邊則要給5個孩子，每人600元（人民幣．下同），光給親戚孩子的利是就要7200元，有人年終獎都沒這麽多。她憶述，小時候長輩基本都給200元，不知道從什麽時候起，200元都拿不出手了，最低600元，動輒上千，對於她這個年紀來說壓力很大，更別說村內的老人了，「我每年都是（錢）只出不進」。雖然想過少給，但她最後還是作罷，一方面是會被其他人詬病，另一方面父母也不同意，因老一輩要面子，「我不給他們就會給，每個孩子給800至1000元」。

不過也有年輕人敢於提出新觀念、新做法。今年，重慶的曉菲就和同輩的兄弟姐妹約定好，統一只給孩子發50元，「圖個熱鬧喜慶就好」。她認為，十幾個孩子，有些可能一年才見一次面，甚至都叫不出名字。因此今年她就直接說了想法，幸好親戚們都同意，「這樣大人沒那麽大壓力，小孩兒收到利是也都高興」。對此，王雨欣表示，如果到下一輩，她會和同輩的親人們商量一下，取消互發利是或者降低金額。

網民熱議。（央廣網）

對此，山東大學社會學系教授王忠武認為，派利是屬民間行為，具有自發性，但是不做的話就顯得不合群。因此，他建議相關部門可以出台一個倡導性的規範，參照治理紅白喜事大操大辦的方法，形成軟約束。輿論、社會對不合理的行為加以勸導，倡導適度、適可而止。

事實上，近年多地已通過各種方式引導民眾合理派利是，其中，安徽省阜陽市文明辦表示，將引導農村群眾樹立關於利是的正確觀念。江蘇省宿遷市2020年發布的《人情新風「宿9條」》亦提到「壓歲錢不變味，不慣孩子」。