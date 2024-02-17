內地假期尾聲旅遊「成績」出爐　全國重點文旅景點遊客1.23億人次

內地農曆新年假期最後一天，多地旅遊市場交出亮眼成績單，其中在廣東，據初步測算，2024年周五大年初七（16日），廣東省納入監測的150家重點景區共接待遊客241.1萬人次，同比增長21.5%，較2019年增長8.7%。報道指，今年新年假期，全國重點文旅景點的遊客數量已達1.23億人次，較2023年同期增長了22.8%。



據廣東省文化和旅遊廳發布的信息顯示，大年初七假期進入尾聲，各地迎來遊客返程高峰，但當地文化和旅遊市場節日氛圍依然濃厚，短途旅遊持續火熱、勢頭不減。初步測算顯示，2024年新年假期第七天，廣東省納入監測的150家重點景區共接待遊客241.1萬人次，同比增長21.5%，較2019年增長8.7%。

數據顯示，廣東省4A級及以上景區接待遊客292.1萬人次，同比增長21.0%；納入監測的14段古驛道重點區域共接待遊客59.5萬人次，同比增長128.7%，較2019年增長5.1%；納入監測的13家紅色旅遊經典景區接待遊客16.5萬人次，同比增長106.8%，較2019年增長4.4%；納入監測的100個鄉村旅遊點和歷史古村落接待遊客36.3萬人次，同比增長14.6%；納入監測的75個重點公共文化機構接待遊客14.7萬人次，同比增長20.8%。

圖為廣州市廣州塔景區。（cantontower.com/）

除廣東外，四川省文旅市場亦持續升溫，據省文化和旅遊廳消息，截至大年初七15時，四川省納入統計的833家A級旅遊景區，接待遊客537.6萬人次，實現門票收入6253.18萬元（人民幣．下同），同比分別增長25.74%、32.63%。若與2019年同期同口徑相比，則分別增長14.61%、30.86%。而四川省5A級旅遊景區接待遊客54.84萬人次，實現門票收入1671.51萬元，同比分別增長49.57%、43.09%。全省圖書館、文化館、博物館接待群眾115.49萬人次。

湖南方面，省文化和旅遊廳發布數據，手機信令大數據建模分析顯示，假期第七天全省接待遊客1467.93萬人次，假期前七天湖南共接待遊客12229.11萬人次。省文旅廳稱，今個假期，全省眾多景區出現一票難求現象，張家界天門山景區多次出現中午就買不到索道門票的情況；央視春晚長沙分會場景區對外開放後，預約難度一直處於「手慢無」狀態；岳麓山、橘子洲景區屢屢發出「未預約不前往」的提示。目前湖南博物院預約系統中，一直到2月20日都顯示約滿。

大年初七，湖南省納入攝像頭大數據監測的文旅單位952家，監測單位客流為123.81萬人次，同比增長26.32%。納入監測的博物館、圖書館和文化館380家，入館人數為16.74萬人次，同比增長93.42%。納入統計監測的398家住宿單位接待住宿遊客6.41萬人次，同比增長9.69%，實現營業收入2534.08萬元，同比增長15.85%。

哈爾濱冰雪大世界。（視覺中國）

至於「網紅城市」哈爾濱，據市文化廣電和旅遊局此前介紹，2月10日至14日，冰雪大世界到訪32.9萬人次，同比增長115%；太陽島雪博會到訪3.3萬人次，同比增長286.8%；亞布力滑雪旅遊度假區到訪8.4萬人次，同比增長177.9%；侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館到訪6.4萬人次；哈藥六廠版畫博物館到訪7.2萬人次，其他景區景點接待遊客量均大幅增長。

此外，美團周四（15日）發布2024春節「吃喝玩樂」消費洞察報告顯示，假期日均消費規模同比增長36%，其中，哈爾濱的生活服務業日均消費規模較去年增長42%，文旅消費規模同比增長逾106%。哈爾濱成為美團平台上全國滿房率最高的十大目的地之一。