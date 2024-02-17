2024春運｜初一至初八　內地跨區域人員流動量預計超23億人次

2024年綜合運輸春運工作專班數據顯示，農歷正月初一至初八（10日至17日），內地全社會跨區域人員流動量預計累計23.11億人次。



其中，鐵路客運量預計累計9959萬人次；公路人員流動量預計累計21.84億人次，當中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量預計累計19.98億人次，公路營業性客運量預計累計1.86億人次；水路客運量預計累計940萬人次；民航客運量預計累計1804萬人次。

而在春運第22天，即農歷正月初七（16日），全社會跨區域人員流動量30846萬人次，環比下降2.2%，比2023年同期增長34.00%，比2019年同期增長34.06%。鐵路客運量1528.8萬人次，環比增長0.9%，比2023年同期增長25.1%，比2019年同期增長19.9%。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）28961萬人次，環比下降2.3%，比2023年同期增長34.4%，比2019年同期增長35.8%。其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量25864萬人次，環比下降3.9%，比2023年同期增長35.9%，比2019年同期增長69.7%；公路營業性客運量3097萬人次，環比增長12.6%，比2023年同期增長23.3%，比2019年同期下降49.1%。水路客運量121.6萬人次，環比下降7.9%，比2023年同期增長32.5%，比2019年同期下降42.8%。民航客運量234.9萬人次，環比下降0.7%，比2023年同期增長42.2%，比2019年同期增長16.5%。