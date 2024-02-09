移動快充車投入使用　廣東新增378個充電車位服務春運

「今天回湖南老家過年，發現服務區新增了不少充電車位，減少了排隊的時間。」在梅花北服務區為新能源汽車充電補能的李小姐說。



來自廣東交通集團的信息顯示，截至2月6日，廣東交通集團高速公路服務區2024年以來已陸續投運61個充電站（含擴建），共378個車位。其中，清遠、湯塘、英德、源潭、花城、梅花北、淺水等15個服務區充電設施上新液冷超充終端，具備超充功能電動車輛可以實現「充電5分鐘、續航200公里」，提供了「充電和加油一樣方便」的超充體驗。目前廣東交通集團高速公路服務區可同時為2384台新能源汽車提供充電服務。

此外，為緩解春運期間新能源車主「里程焦慮」，保障高速公路新能源汽車充電需求，作為高速公路服務區充電站投資運營單位，廣東省交通開發有限公司（以下稱「交通開發公司」）根據以往春運情況提前研判，對可能出現滿負荷運行的服務區安排「移動充電機器人」，攜帶大容量儲能電池141kWh，能實現快速充電功率達90kWh，與常規充電設備一起減輕排隊充電的出行壓力。

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