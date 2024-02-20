持噴火槍刀具重傷一家6口孕婦流產　河南45歲男疑犯逃至湖北被逮

2月17日，河南許昌鄢陵縣公安局發布一則懸賞通告，通告稱，該縣馬坊鎮發生一起重大刑事案件，經偵查劉鋒強有重大作案嫌疑。 2月19日凌晨，鄢陵縣公安局發布後續通報稱，已於2月18日22時將犯罪嫌疑人劉鋒強在湖北恩施抓獲歸案。

該案受到內地社會廣泛關注，《瀟湘晨報》今日（20日）報道稱，嫌犯劉峰強因土地問題與受害者一家產生矛盾，案發當日劉峰強持汽油、噴火槍、刀具等傷6人，造成老人孩子重度燒傷，一名孕婦流產。



據警方此前通報，2024年2月17日下午14時許，河南鄢陵縣馬坊鎮發生一起重大刑事案件，經偵查，45歲的當地村民劉鋒強有重大犯案嫌疑。

警方2月17日發布懸賞通告。

受害者家屬張先生稱，劉峰強與自家的麵粉廠在幾年前開始就有土地租用糾紛。劉峰強不願將自己的土地租用給張先生，想通過土地性質變更開飯店，但因過程不順利便懷疑是張先生一家從中作梗。

張先生稱，劉峰強在土地性質還未變更前便開始動工，「這不合法，被舉報了。」而劉峰強懷疑是張先生一家舉報阻止的，也對張先生的麵粉廠多次進行舉報，造成雙方矛盾升級。劉峰強也以遭受損失為由索取巨額賠償，但被張先生拒絕。沒想到，案發當日，劉峰強駕車攜帶汽油、噴火槍、刀具等兇器到麵粉廠及張先生家放火。

「當天他見人就噴、就砍。」張先生的父母和姐姐在麵粉廠先後被燒傷，廠房部份區域也被燒毀，其後又到張先生家，將張先生妻兒燒傷砍傷。由於對方噴火，張先生無法靠近，眼睜睜看著親人遭到傷害無能為力。直到當地消防、警方趕到，家人才被送往醫院，劉峰強從現場逃走。

目前張先生的父母、妻子、姐姐，以及兩個分別為5歲、7歲的孩子均重度燒傷治療。他的妻子懷有5個月身孕，全身80%面積3級嚴重燒傷，幾次病危，仍在ICU仍處於昏迷狀態，隨時面臨生命危險，且已流產，胎死腹中，醫生預估治療費用在數百萬左右。

張先生表示，希望嚴懲兇手，並向社會求助。對此，當地政府工作人員表示，並不知曉雙方具體矛盾，但對受害人的困境，已與上級部門和慈善部門對接，申請救助；同時，政府組織的募捐活動也在進行中。