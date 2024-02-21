畫家舉報作品遭山西五星級酒店擅作裝飾　管理方被判賠4萬兼道歉

畫家連達去年9月舉報山西一間五星級酒店在未經他的同意下，使用他的多幅作品作為裝飾畫，涉嫌侵權，並告上法庭。周二（20日），內媒報道指，法院判決酒店管理方賠償連達4萬元人民幣，並公開登報道歉，目前判決已執行完畢。



1978年生於遼寧大連的連達是中國知名古建築畫家，據《極目新聞》報道，去年9月8日，他公開舉報山西長治武鄉縣萬達心棲湖居酒店客房的背景墻上，大面積地裝飾其手繪山西古建築作品《山西省大同市華嚴寺》、《山西省大同市善化寺全貌》。他表示，作品上原本都有他的簽名和印章，但都被刻意摳掉，強調這些作品的使用完全未得他本人的同意，酒店也未與他做過任何形式的溝通。

報道指，連達年輕時曾到山西旅遊，著迷於當地古建築、古村落、古民居，於是在此後20多年每年都前往山西，先後創作了2500多幅鋼筆寫生作品，記錄古建築的歷史風貌。而在他公開舉報後，武鄉萬達心棲湖居酒店工作人員回應稱，並非所有客房都掛有該古建築畫，只有親子房才有，至於這些畫的來源，以及是否經過連達許可，他表示不清楚，酒店領導層正在調查此事。

去年9月18日，武鄉縣萬達心棲湖居酒店裝修方負責人回應稱，他們在裝修時從網上獲取了一些畫作，準備用作酒店客房作為裝飾畫，但因該畫作放大後不夠清晰，他們又找人仿照該作品重新繪畫。至於仿造的作品是否侵權，他表示：「應該是理解不同，當時沒想這些。」連達則表示，他公開舉報後，酒店方一直沒有正面回應此事，即使他請了律師，酒店方仍不認真對待，兩度發律師函也都沒有結果。無奈之下，他只好以侵犯著作權為由，將該酒店的管理方告上法庭。

2023年12月28日，長治市潞州區人民法院一審判決，被告山西鼙山酒店管理有限公司立即停止使用原告連達的美術作品《山西省大同市華嚴寺》、《山西省大同市善化寺全貌》的侵權行為；被告就侵權行為在山西日報刊登聲明賠禮道歉；被告賠償原告連達經濟損失及合理開支4萬元。周二（20日），武鄉縣萬達心棲湖居酒店工作人員稱，店內的古建築裝飾畫已經被取下。