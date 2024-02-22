對龍大不敬？炮龍節上疑似拉扯龍鬚　男子遭護龍隊成員圍毆

廣西賓陽發生一宗打人事件，一名男子抱着幼童在炮龍節拉扯龍鬚，遭到多名護龍隊成員圍毆。當地警方表示，相關涉事人員已被警方傳喚。



事發於周二（20日），網傳影片顯示，一名懷抱幼童的男子，在炮龍隊經過時突然衝上前大力拉扯炮龍，一名被激怒的護龍隊成員隨即上前制止，並將男子摔倒在地，其後多名同行的護龍隊成員見狀一擁而上，不顧幼童，不斷踩踏、腳踢該男子。

周三（21日），賓陽警方回應此事稱，正在就事件進行調查，打人者人數以及傷者傷情等具體情況不便透露，「打人者已經被帶走了，現在還在處理中，具體情況等官方通報。」

據當地居民介紹，在當地習俗中，活動進行時不能夠扯龍頭、龍須、龍角，也不能夠跑到龍前面去擋路，這些都是極其不尊重的行為，需要活動結束後才能夠去扯。

公開資料顯示，賓陽炮龍節是融合了漢、壯民族文化特色的一項綜合性民間節慶系列活動，孕育於宋、元朝，發展、形成於明朝，成熟於清末民國，被稱為「東方狂歡節」，2008年列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

值得注意的是，在南寧文旅發布的關於2024賓陽炮龍節的注意事項中也提到，不要爭搶龍頭、龍須、龍珠。