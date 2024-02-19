男子海口乘渡輪凌晨突然跳海　湛江海事局：仍搜救中未獲失蹤報告

據瀟湘晨報報道，2月18日，有網民發影片稱，從海南秀英港出發海口至海安的「雙泰12號」渡輪在行駛途中經過廣東湛江時有乘客跳海。湛江市海事局工作人員回應，「事情發生在凌晨1點25分，船在海上拋錨的時候，（人）從海上跳下去，當時就派遣了搜救船，截止至目前還在搜救中。」



2月19日上午，湛江市海事局宣傳部工作人員回應，「還沒有搜救上來」，目前沒有接到家屬和相關人員來聯繫報告失蹤，對男子信息並不知情，海事部門的船、南海救助局湛江基地救助船、漁政船還有海警船還在搜救中。



影片拍攝者之一的徐先生稱，自己是購買的17日晚上11時左右的船票，事情發生時間大概是在18日凌晨1點左右，該跳海人為男性，跳海地點為渡輪行駛途中廣東湛江地帶。

男子在從海南秀英港出發海口至海安的「雙泰12號」渡輪上，凌晨跳海。

徐先生表示自己不在第一現場，且當時現場的目擊者非常少，事情發生之後，輪渡上工作人員對船上乘客進行了點名排查，在海上停留至少有2個小時，直至下船，未接到跳海人員被打撈上的消息。

18日，湛江市海事局工作人員回應，「事情發生在凌晨1點25分，船在海上拋錨的時候，（人）從海上跳下去，當時就派遣了搜救船，截止至目前還在搜救中。」