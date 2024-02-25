一文了解中國載人飛船「夢舟」、著陸器「攬月」如何飛往月球

2月24日，中國載人月球探測任務新飛行器名稱公布。新一代載人飛船命名為「夢舟」，月面著陸器命名為「攬月」，它們將與長征十號運載火箭共同完成中國載人月球探測任務。

《央視新聞》報道，「夢舟」「攬月」背後有何特殊含義？飛行器研製進展如何？中國載人登月如何實現？往下看，一起了解。



「夢舟」「攬月」

藏著中國人對月亮的偏愛

夢舟飛船是在神舟飛船基礎上全面升級研製的新型天地往返運輸飛行器，由返回艙和服務艙組成。主要用於中國載人月球探測任務，兼顧近地太空站運營，登月任務可搭載3名航天員往返地面與環月軌道，近地軌道飛行任務可搭載7名航天員往返地面與太空站。

「夢舟」寓意載人月球探測，承載中國人的航天夢，也是神舟、天舟飛船家族的傳承。

新一代載人飛船包括兩個型號，登月版和後續執行太空站任務的近地版。其中，登月版採用「夢舟Y」。

新一代載人飛船方案圖。（央視新聞）

攬月著陸器是中國全新研製的地外天體載人下降與上升飛行器，由登月艙和推進艙組成。

主要用於環月軌道和月球表面間的航天員運輸，可搭載2名航天員往返，並可攜帶月球車和科學載荷，是航天員登陸月球後的月面生活中心、能源中心及數據中心，支持開展月面駐留和月面活動。

「攬月」典出於毛澤東著名詩詞《水調歌頭·重上井岡山》當中的名句：「可上九天攬月，可下五洋捉鱉，談笑凱歌還。」

月面著陸器要接觸到月亮，「攬」這個詞，就像我們人類伸出一只手，去溫暖地擁抱月亮。

月面著陸器方案圖。（央視新聞）

「夢舟」「攬月」接續承載中國人探索浩瀚宇宙，可上九天攬月的航天夢想。

全面進入初樣研製階段

2030年前實現載人登月

按計劃，中國將在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索。為實現這一目標，中國已於2023年底完成關鍵技術攻關和方案研製工作。

（央視新聞）

新一代飛船試驗船。（央視新聞）

目前長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月著陸器和登月服等主要飛行器已完成方案階段的各項研製工作，全面進入初樣研製階段。

（央視新聞）

在載人登月探測任務中，飛行器和航天員要面對的是更加遙遠和艱險的太空環境。中國太空站多次開展的快速交會對接與出艙活動，為中國載人登月關鍵技術提供了充分的技術儲備。

（央視新聞）

定了！中國航天員將這樣登月

根據載人登月初步方案，在未來的載人登月任務當中，主要過程為：採用兩枚長征十號運載火箭先後將攬月著陸器、夢舟飛船送至地月轉移軌道。

（央視新聞）

兩個飛行器在環月軌道進行交會對接，航天員進入著陸器，並由著陸器將航天員送上月面，航天員在月面按計劃開展科學考察和樣本採集。

（央視新聞）

完成既定任務後，航天員乘坐攬月著陸器上升到環月軌道，兩個飛行器再次交會對接，航天員將月球樣本轉移到飛船，飛船由月地轉移軌道返回地球。

（央視新聞）

中國人正一步步將「上九天攬月」變為現實，讓我們共同期待！