前女足門將遭網暴　直播痛哭：我拿過亞洲盃冠軍　籌款是為建球場

2月24日，前女足國家隊門將趙麗娜在直播中失聲痛哭怒斥黑粉，「我拿過亞洲盃冠軍退休接個代言怎麼了！」評論區有粉絲指，因有黑粉質疑趙麗娜接代言、網絡募捐的錢並非用於足球公益項目，而是進了自己的口袋，導致趙麗娜情緒崩潰落淚。



趙麗娜在直播中哭著說，「我踢了24年足球，我打過奧運會，我打過世界盃，我拿過亞洲盃冠軍，你們憑什麼在網上就說這些逼逼賴賴的話？」

針對外界一度稱「中國女足不賺錢」，趙麗娜直言，「女足隊員賺不到錢，全世界都在說，女足隊員再怎麼努力賺不到錢。」但她從沒說過自己很窮，說過自己清楚賺不到錢嗎。她表示，「我退休了，我不過就是接個代言，直播間跟主播互動一下怎麼了？」

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趙麗娜還透露在新疆喀什建球場，表示「我有苦我往肚子裏面咽。我們去喀什一個來回兩個來回的飛，飛一次6小時，我們建球場，我天天直播為了籌款怎麼了？這錢是進我口袋了是嗎？都給你們慣的，真的是覺得網絡讓你們為所欲為了是嗎？」

18年足球生涯 曾獲亞洲盃冠軍

1991年出生的趙麗娜，是前中國國家隊女足球員，司職門將。2015年5月，趙麗娜入選中國女足徵戰奧運名單；12月3日，在女足友誼賽中國隊以1:1戰平義大利隊的比賽中完成了國家隊首秀。

2016年3月，趙麗娜作為中國隊主力門將參加里約奧運預選賽，助中國隊在5場預選賽上取得第二名，並獲得里約奧運參賽資格。2018年8月10日，趙麗娜入選女足徵戰亞運20人名單。同年雅加達亞運會女足決賽，中國隊以0-1輸給日本隊獲得亞軍，趙麗娜作為門將首發出場並打滿全場。

2022年1月，趙麗娜入選2022亞足聯印度女足亞洲盃中國隊名單。2月隨隊奪得女足亞洲盃冠軍。2023年4月，趙麗娜宣布退役，結束18年球員生涯。

退役後投身足球公益

退役後，趙麗娜受邀參加了湖南衛視綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，並投身足球公益事業，與公益平台開啟「星球計劃」。趙麗娜在本次直播中提到的籌款正是指該計劃，通過網上募捐為偏遠地區小學建足球場、捐贈足球裝備等。

根據趙麗娜在社交媒體上的介紹，2023年該足球公益計劃走進了20所學校、落成4片新球場、向40所學校捐贈物資捐贈並進行教練員培訓、組織青少年足球聯賽等。