與人妻主播開房被偷拍敲詐數百萬　四川佛教協會副會長遭注銷戒牒

四川省佛教協會副會長、寺廟住持釋照杰（俗名：張彬）與人妻女主播發生性關係後被敲詐，涉案數百萬元（人民幣，下同），一度引起軒然大波，釋照杰更被撤銷四川省政協委員資格。據內媒《澎湃新聞》25日（周日）報道，釋照杰近日已被官方注銷戒牒。



在內地，戒牒由中國佛教協會頒發，是教職人員的受戒證明。

報道指，中國佛教協會網站早前發布《關於注銷釋照杰佛教教職人員戒牒的公告》稱，「近期，我會收到四川省佛教協會報來《四川省佛教協會關於處理釋照杰的情況報告》。根據有關規定，我會對釋照杰（俗名：張彬）的戒牒予以注銷，其戒牒編號為20031307」。

人妻女主播蔡某。（微博）

據早前報道，事發於2020年底，釋照杰在直播間選購紅木傢私時與女主播蔡某相識。2021年2月和4月，釋照杰和蔡某先後在酒店內發生性關係。惟二人不軌行為被蔡某的丈夫錢某發現，得知釋照杰是僧人後對二人發生性關係的畫面進行偷拍，並以此要挾其支付320萬元。

去年11月5日，案件一審在四川雅安市名山區法院開庭審理。當地檢察院以敲詐勒索罪對女主播蔡某夫婦提起公訴。名山區檢察院以敲詐勒索罪對女主播蔡某夫婦提起公訴。公訴機關認為，夫婦倆敲詐勒索財物320萬元，其中119.9萬元屬犯罪既遂，200.1萬元因未實際交付屬犯罪未遂。截至目前，案件尚未宣判。

在去年11月8日，成都市民族宗教事務局表示，釋照杰已被暫停四川省佛教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長、寺廟主持職務，涉案資金來源正在調查中。