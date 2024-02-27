一家三口患甲狀腺癌　醫生：發病率逐年遞增，不良習慣易誘發癌症

42歲的楊女士早前確診甲狀腺癌，到醫院陪護的弟弟、母親在醫生的建議下做身體檢查，未料也相繼確診同一癌症。醫生及時安排手術，術後一家三口順利出院。

楊女士稱，一家人仍感到心有餘悸，「沒想到會同時患癌。幸好聽了醫生的話及時做了檢查，真是不幸中的萬幸！」。



去年10月，楊女士感覺喉嚨內有異物感、經常咳嗽，在當地醫院體檢，被診斷出甲狀腺惡性腫瘤，已經侵犯了氣管和喉返神經。楊女士隨後到江蘇省腫瘤醫院就醫，該院頭頸外科劉方舟主任醫師仔細評估後，決定盡快安排手術。

鑒於甲狀腺癌有部分家族聚集的特點，劉主任建議來醫院陪護的楊弟、楊母也接受甲狀腺方面的檢查。楊女士術後翌日，弟弟接受甲狀腺彈性超聲波檢查，檢查結果是5級（惡性風險>90%），劉主任立即讓他進行甲狀腺穿刺檢查並做好手術的心理準備。後來，楊母也接受超聲波檢查，檢查結果同樣是5級。

楊女士被診斷出甲狀腺惡性腫瘤，已經侵犯了氣管和喉返神經。（影片截圖）

穿刺顯示，三個人均為甲狀腺乳頭狀癌。劉主任及時為楊女士的弟弟和母親安排手術，術後一家三口順利出院。由於發現及時，楊母和楊弟術後只需服用藥物並定期覆查。

對於為何一家三人會同時患上甲狀腺癌，劉主任分析，主要與甲狀腺癌的家族聚集性密切相關。楊女士的經歷並非個例，此前浙江一家4人在6年內先後被查出甲狀腺癌，同樣印證了甲狀腺癌具有家族遺傳性的特點。

楊女士被診斷出甲狀腺惡性腫瘤，已經侵犯了氣管和喉返神經。（影片截圖）

國家癌症中心2022年發表在JNCC（Journal of the National Cancer Center）的文章顯示，中國甲狀腺癌的發病率逐年上漲，已成為中國發病率第七位的常見癌症。女性群體的患病率相對較高，與2012年全國癌症流行病學統計數據相比，最新數據顯示女性甲狀腺癌發病率由第七位上升至第三位。

劉主任提醒，家中有人患甲狀腺癌千萬不能大意，流行病學調查顯示甲狀腺癌的發生與遺傳因素有關。由於繼承了家族性的基因缺陷，而且甲狀腺癌存在多個易感基因，所以一家人更易一起患上甲狀腺癌。

此外，生活方式相近也是楊女士和家人患甲狀腺癌的原因。劉主任表示，一家人的生活方式和環境都比較相似，尤其是一些不健康的生活習慣，比如飲食不健康、運動量不足、長期吸入二手煙、放射性暴露等，都可能引發甲狀腺癌。