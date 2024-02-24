28歲網紅患癌病逝　8天前「最後憔悴露面」告誡粉絲：不要叫外賣

中國大陸網紅圈2月21日凌晨再次傳出噩耗！擁有7萬粉絲的抗癌博主「菲菲公主」不幸因癌症去世，得年28歲。母親悲痛發布訃告，「我的女兒菲菲於2月20日離開了我們。人生就這一次，注意身體，定期體檢。」



12日，「菲菲公主」最後一次露面，當時她虛弱表示，「就算疼到無法忍受，我也會繼續堅持，只是沒想到這樣的決心在病魔面前不堪一擊。」曝光的畫面中，「菲菲公主」已經虛弱到不能說一句完整的話，臉部的線條變化非常大。她還自曝頭暈腦脹，狀態看起來非常不好。

「菲菲公主」由於喜愛電競行業，所以在很早的時候便步入其中，成為一名出色的電競教練。

她曾以親身經歷勸告網友，由於電競行業競爭壓力非常大，所以基本每天都會熬夜，過12點更是家常便飯，有的時候還需要憋尿，再加上自己飲食不規律時常叫外賣、喝酒，由此導致身體出現情況，最終被確診為腎癌晚期，並出現了骨轉移。

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面對這樣的噩耗，「菲菲公主」此前也多次勸說粉絲，「一定不要熬夜、吃外賣，但為時已晚，希望你們可以多注意。」

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