長春驚現體型健碩雄性「美人魚」　着東北花襖水中妖嬈擺動惹關注

「美人魚」一直以美麗優雅的形象示人，惟吉林長春兩條由男子扮演的美人魚，近日引起廣泛熱議，他們體型健碩、身着東北特色花襖在水中妖嬈地擺動，為觀眾營造了十足的搞笑效果。



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據《九派新聞》報道，兩條「美人魚」來自長春中泰海洋世界，其中一名扮演者胖頭魚（化名）介紹，自己因農曆新年期間美人魚表演者放假回家，便被館長重金「強迫」來扮演美人魚。

胖頭魚說，自己是個「老爺們兒，肚子上全是肉，一點也不符合美人魚形象。」但沒想到相關影片在網絡走紅，吸引不少觀眾前觀看。

胖頭魚表示，自己目前已由「替班」轉正，成為一名職業美人魚表演者。他稱，「我們稍微佔用點時間來開場，然後美人魚小姐姐們再演，不可能因為我火了，把人家工作耽誤了。」

胖頭魚還說，自己尚未經過系統的舞蹈訓練，之後或將進行專業培訓，「我會給節目搞一些創新，給觀眾更多的驚喜和歡樂。」

網民點睇：

「也是個靈活的胖子。」

「胖頭魚，這是東北特有的魚種之一，名字就帶有喜感。」

「重賞之下。簡單粗暴有效，到底是領導！」

「因為深水生物需要脂肪保暖，所以這是寫實派，符合自然規律。」

「男子：館長，這美人魚我真演不了。館長：你收一下微信紅包。男子：館長，這美人魚沒我真演不了。」

