上班噁心穿搭｜內地打工仔「比醜」成熱潮　有人穿睡衣直接出門

近日，內地掀起一股「噁心穿搭」熱潮，許多人穿上壓在衣櫃底的醜衣服、舊衣服在春節假期後回到職場，打扮「不修邊幅」的年輕人更被戲謔為「在辦公室沒有在乎的人」。



據《中新網》等內媒，「上班噁心穿搭」近日持續佔據各社群平台的熱搜排行榜，相較於「精緻度」，穿的舒適才是首要考量。

回公司被訓話「考慮一下公司形象吧」 點圖放大看看內地打工仔的「上班噁心穿搭」：

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不少人表示，上班之後衣服分成了2類，好看的衣服根本不想穿去上班；醜衣服、舊衣服都留著上班穿。不少人也分享了珊瑚絨睡褲或繡著大花的棉褲外穿，套住褲腿的棉襪搭配一雙露腳面的高跟鞋或長筒靴等各種「噁心」搭配。

還有網友直言，自己連臉都懶得洗，起床後用毛巾擦一下臉，再刷個牙，就直接出門了；還有人表示自己懶得背包，便拿塑膠袋裝上充電器等需要的物品上下班。

不過，顯然並非每個人都能接受這股潮流，有網友就拍片表示，自己因上班穿搭太噁心，被上司嫌棄叫去談話，上司直呼「你就算不考慮自己，也要考慮一下公司形象吧」。

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報道稱，這股流行可能來自2023年9月，一位「AAA豬飼料批發朱姐」的博主，提到了自己曾因工作的茶樓冬天不開暖氣，她只好在紅色的制服下穿膚色羽絨褲與加絨板鞋上班，因此被老闆娘罵「穿得噁心」。

而「通勤時間」受限是導致年輕人不願打扮的主因之一。數據顯示，內地主要城市中單程平均通勤耗時36分鐘。其中北京最長，單程平均耗時47分鐘。上海、重慶、青島單程耗時超過40分鐘。

一名高中老師小尹（化名）表示自己早上7時20分上班。她每天6時45分起床，6時58分出門，中間只有13分鐘的準備時間，打扮時間不夠。

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另外，還有一部分人則苦於「上班精緻羞恥症」，這些人往往在職場打扮得光鮮亮麗時，會感覺局促緊張和不安。

在國企工作的小張（化名）表示，受身邊環境的影響，同事們在著裝方面普遍隨意，幾乎沒有人化妝上班，所以剛踏入職場的她也不會特地打扮，擔心遭別人的關注。

官媒《人民網》對此評論，上班「比醜」更像是職場人的一種調侃和自嘲，其實上班不打扮，既不是年輕人群體獨有的現象，也不是所有年輕人都如此，更談不上什麽「整頓職場」，更何況不同的崗位，對於著裝有不同的要求，員工只要穿著得體，工作態度端正，不對其他人造成影響，又不涉及原則問題，就沒必要上綱上線。

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