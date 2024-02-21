外賣員56萬購入銀主盤　3年後有意外收穫？換燈驚見天花板藏6千萬

真是橫財「天」降！河南一名外送員，3年前用辛苦攢下的56萬人民幣（約62萬港元）積蓄，買下一間法拍屋（港稱「銀主盤」），日前動手換燈時，竟意外發現天花板藏了6200萬人民幣（約6800萬港元）當場嚇懵。



據《網易號》消息，張姓外送員由於手頭拮据，買房後沒錢重新裝潢，最近幾天感覺客廳燈光經常忽明忽暗，檢查線路也沒問題，便買了個新款吊燈準備換上。隔天找來同時幫忙換燈，就在他踩着梯子摘下舊燈具時，看到天花板裏面好像藏有東西。

接着張男小心翼翼地拆開板材，沒想到，眼前的景象讓他目瞪口呆，竟是一大疊人民幣。張男與同事倆人足足清點一個晚上，金額高達6200萬人民幣，他當下明白這錢來路不明，很可能和房子前屋主的黑歷史有矣。

幾經多日天人交戰，張男決定報警處理，並詳述這筆不義之財的發現經過。張男服務的外送平台在得知此事後，贈送其2萬元人民幣（約2.2萬港元）以資獎勵。

據大陸《民法典》第124條規定，這筆意外之財屬於不當得利，「因無因管理、不當得利取得的財產，應當返還」。理論上這筆錢需歸還給合法所有人，若是前屋主違法所得，「合法所有人」則屬國家。若張男知情不報私吞這筆錢，將可能面臨刑事責任。

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