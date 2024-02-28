挖呀挖美女老師疑被造黃謠　「加到3萬才出來」　同事稱其已離職

湖北武漢的幼稚園美女教師黃老師，因一條《挖呀挖》兒歌教唱影片在網絡爆紅。日前，有網民疑似造謠黃老師「下海」，引發廣泛關注。對此，黃老師的同事則表示，黃老師目前已從幼稚園離職，會將相關情況匯報給領導，決定是否報警處理。



據《封面新聞》報道，多個內地社交平台近日流傳一則聊天記錄，稱「挖呀挖走紅的黃老師下海了」，並附帶幾張在酒店內拍攝的影片截圖。

聊天記錄截圖顯示，名為「天旺」的人在微信群組中炫耀，「你猜猜我約到誰了」、「剛開始還跟我裝，加到3萬才出來」。

「天旺」隨後將黃老師的社交帳號截圖發送至群組中，其他群成員表示質疑後，其又發送一段影片並指是自己偷拍的，「千萬別外傳，容易出事」。

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該信息在多個不同的社交平台傳播後，引發網民在黃老師社交平台帳號下不友善留言，更對幼師職業進行損毀。不過，就有大量網民留言反駁，認為截圖中人物與黃老師「根本不像」、「黃老師視頻中胳膊上根本沒有紋身」、「造黃謠可恥」。

對此，黃老師所在的幼稚園有教師表示，黃老師目前已經離職，不再是該校教師，「網上傳的這些情況，我會跟領導匯報，看是不是要轉告給她，是不是要報警處理」。而黃老師本人亦尚未回應。

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黃老師2023年上半年走紅之後，每次直播時在線人數都超過10萬，社交帳號粉絲也從過百萬迅速漲到超過750萬。隨後便不斷有「黃老師是網紅公司策劃的主播」、「黃老師已經辭職」、「直播一場掙了上百萬」等的聲音出現。

2023年下半年，黃老師逐漸從手機線上走向線下，先後與隨州網紅文旅局長出鏡推薦隨州旅遊、回到潛江老家出鏡推薦小龍蝦、到網紅小楊哥的直播間互動等，還參加了2024年湖北衛視的春晚。