挖呀挖呀挖美女老師突貼「醫院插喉照」嚇壞粉絲　感慨寫下這一句

撰文：聯合新聞網
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武漢美女老師黃老師在抖音教唱兒歌《小小花園》，因歌詞「挖呀挖呀挖」很洗腦而爆紅，還受邀家鄉旅遊宣傳。

但人紅是非多，先是因素顏與直播差很多引熱議，後又爆出直播帶貨爭議。

而13日她突然曬出住院照，還插著氧氣鼻導管，感嘆寫下：「29歲這一年，有了太多人生新體驗。 ​​​」引起網友關心（點圖放大瀏覽）：

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網友紛紛留言關心她，祝她早日康復。

有人猜測可能最近流感染病了，也有人表示「互聯網有時把人害得太慘，做人問心無愧就行，何必在意別人的話而為難自己」，猜測她可能被網路爭議所擾。

「真面目」與影片差太多惹議　被指直播帶貨一場200萬（點圖了解更多）：

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而「挖呀挖呀挖」老師看到網友關心，也在留言區回覆道：

「感謝大家的關心，我很好。我說過，人生多了新角色，只是不想讓家人承受這些。我喜歡在網絡上記錄，所以我也不後悔發出來，我只是想做一個快樂的搬運工。大家早點休息，晚安。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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