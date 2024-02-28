長沙商場男廁尿兜可做健康檢測　要價19.9元最快2分鐘出結果

近日，湖南長沙市一些商場男廁內出現「健康檢測小便池」，只需幾分鐘，就能測出14項指標的檢測，涉及100種常見疾病和重大疾病的準確檢測結果。不過，不少市民對於檢測結果是否準確抱持懷疑態度，「是不是有了這個，就不用去醫院檢測了？」。



《瀟湘晨報》報道，相比普通尿兜，「健康測試小便池」下方有一個類似檢測區域的位置。若想檢測，用戶需要對着該區域如廁，等待屏幕出現二維碼，並在3分鐘內支付19.9元；若未支付，將不予檢測。

尿兜的屏幕上寫有「簡單三秒，快捷準確」的字樣，並用幾行紅字標出：「本產品不屬於醫療器械，結果不能作為診斷依據使用，僅作為健康管理數據參考使用！」左側是圖文標注的檢測方法：留尿採樣，掃碼支付，查看報告。

掃碼支付後，用戶會收到通知：採樣完成採樣口封閉，檢測期間，沖水和小便不影響內部檢測。支付後2-10分鐘出檢測結果，時長因採樣和試紙反應情況有所不同。

除了尿液，紅茶和礦泉水也能出具檢測報告，每份報告均標明「該結果僅作為健康管理數據參考，不能作為診斷依據」。

該產品的生產公司負責人曾對外介紹，最快僅需等待2分鐘，最晚10分鐘，用戶就可以得到包括維他命C、尿鈣等14項關鍵指標，涉及100餘種常見疾病和重大疾病的準確檢測結果。

該產品公司市場部許經理介紹，「健康檢測小便池」全稱為「男士非接觸式自助檢測尿液小便池」，報告不能作為診斷結果，只是提示用戶通過改正生活習慣或去醫院求診的方式，極早控制病情發展。若用戶通過產品發現有部分指標出現異常，建議要早日前往醫院作進一步檢查。

許經理表示，尿兜內的尿檢試紙檢測的是人體尿液，倒入其他的液體，比如水，飲料，白酒等，肯定會造成機器檢測結果數值不正常。

至於多人使用同一尿兜檢測，是否會有交叉污染的問題，許經理解釋，設備採用三甲醫院同款尿液檢測試紙，一人一檢，並研發出一套全新清洗技術來確保設備的清潔度。同時，為了獲取更準確、更具代表性的尿液檢測樣本，該產品的檢測試紙僅採集排尿過程中的中間尿液部分。

長沙市中心醫院健康管理中心主任醫師王曉華表示，「健康檢測小便池」出具的檢測報告只能作為初步篩查的依據。若檢測結果異常，還是需要前往醫院做身體檢查。