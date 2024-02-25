江蘇女收999朵鋼絲球玫瑰　網民憂暗示多做家務　事主解畫

近日，江蘇南通有女士在生日當天收到999朵「鋼絲球玫瑰」，隨即在網上引起熱議，不少網民認為創意十足，但有人質疑送鋼絲球是男方暗示女方要多做家務。



當事人潘女士介紹，平時在家紡城做生意，店員小梅工作兩年多，兩人關係特別好，「平時就是關系很親近的小姐妹」。今年潘女士的生日正好在過年期間，店面都閉店休息，小梅便提前定製「鋼絲球玫瑰」花束送給她。

潘女士稱，生日期間正是花店的旺季，小梅特地提前預約花店，下單希望幫忙加工特殊的花束。據介紹，小梅先購買好所需的鋼絲球，再交由花店工作人員製作成花束，並加上包裝紙和裝飾等，包括材料和加工費，總共花費近千元。

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潘女士認為，鋼絲球玫瑰是一份非常特別的禮物，「而且鋼絲球不會雕謝，不容易生鏽，可以擺放很長時間」。

鋼絲球花束在網上爆紅，也引發了不少出人意料的討論，有網民誤以為花束是男方送給女方的禮物，而且其中包含了「讓女方多做家務」的暗示，即使自己收到也並不開心，感覺沒有送禮的誠意。

潘女士表示，鋼絲球花束也是奔著搞怪的心情來製作，未料會令部分網民誤解，「我們倆都是愛逗樂搞笑的，是想借著我生日的機會開心一下」。

網民睇法：

這是情比鋼堅，愛如細絲，永不生銹的愛！

跑了多少家超市，才湊齊的鋼絲球

你閨蜜是鋼絲球廠老板娘吧

閨蜜的意思，大概是鼓勵你去創業擺攤兒吧，瞅瞅這第一批貨都備好了

問題來了，玫瑰花貴還是鋼絲球貴？

這是想以後女朋友用鋼絲球給他洗澡，鋼絲球刷牙，鋼絲球洗澡，蓋鋼絲球被子

這是要洗一輩子的鍋碗瓢盆哪，用不完，根本用不完

