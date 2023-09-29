大美嶺南｜茂名電白博賀漁港：舟楫為家　漁火燦爛

【編按】農曆八月正是魚肥蝦美的季節，南海千萬艘漁船競發出海，帶回滿艙蝦蟹。在廣東西南部有一座千年漁港，此處盛產龍蝦、對蝦、海參、鱸魚、膏蟹等，是廣東省最大漁港、全國十大漁港之一。「日有千人拱手，夜有萬盞明燈」。羊城晚報《大美嶺南》第69站走進茂名電白博賀漁港，海上絲綢的人文讓博賀港聲名大噪，而且鮮活地展示出來。隨著汽笛一聲長鳴，新的巨輪正劈開波瀾，駛往海洋。



一聲汽笛劃破夜幕，深黑色的海面上隨著燈塔照射蕩起了金色的波紋，遠處一艘暈著橘黃色光的船出現在天際線上。緊接著，越來越多的汽笛聲響起，星星點點的漁火綻放在海平面上，幾百艘形式各樣的漁船滿載著魚蝦螺蟹正在回港。岸上燈火通明，魚販在白熾燈下將魚籃陳列，擺放著攤位；貨車一輛輛排隊等待漁船靠岸，運送海鮮到餐桌…

豐收的喜悅。（羊城晚報）

凌晨的博賀港熱火朝天。每天凌晨，滿載著海鮮漁船穿過橫架兩岸的博賀灣大橋，緩緩駛入博賀港。大漁船或架傳輸帶，將分類好的海貨傳送到貨車上；或直接用吊機將成捆的魚蝦吊下。小漁船則搭起簡易的橫梁，把魚蝦從漁網裡傾倒，再由工人分類篩選成箱。有的漁民光著膀子，呼著粗氣，把海鮮一筐籃、一箱箱地搬出放到岸上攤位等待客商，或直接傾倒在三輪車斗上準備拉去集散市場。

豐收的喜悅。（羊城晚報）

隨著天光漸亮，一層淡白色的霧靄漸漸籠罩了整個港口。碼頭上魷魚、白蝦、黃尾、白倉、黑倉……各式海鮮也被分類放置在各色筐中，海鮮的味道隨著海風四散奔跑融入了薄霧裡。港口上的各式小攤有的支起帳篷在海鮮筐旁，貼上了寫著價格的瓦楞紙，時不時有遊人、客商來此；有的小攤則直接露天擺放，魚蝦在塑膠箱中翻騰，攤主喜笑顏開地和問價的顧客成交價。霧漸漸消散，人流熙熙攘攘，遊客、行商摩肩擦踵。偶見有疍家大姐，戴著竹篾編織帽，身穿深藍色上衣，戴著黑色的圍裙和袖套，嘴裡低低地哼著鹹水漁歌，挑著裝著鮮魚的擔子，在人群中穿行。人影綽綽、吵鬧鬧間，海水波瀾、席捲不停。

「日有千人拱手，夜有萬盞明燈」。古時的博賀港漁汛期間，港內桅檣林立，千舟競雄，漁火燦爛。還有疍家人在此生活，以舟楫為家，潮漲張網、潮退而歌。每年秋冬，則商船密布，舟繁岸繁。自秦漢時期，博賀港就是嶺南重要的漁港，同時也是「海上絲路」的重要驛站，從泉州、珠江口、雷州半島出發的商船往往都要經此。明清時期，廣州十三行運往海外的貨源，必經博賀，在此補給貨物、維修船舶，再駛向南海，走向北部灣、東南亞、南亞…

美好祈願。（羊城晚報）

鹹水漁歌仍在唱，飄零的疍家人已經搬到了岸上。曾經的木製小舟更替成鋼鐵輪船，帶回滿艙魚蝦。博賀灣大橋橫架兩岸，橋下漁船穿梭，橋上車流不息，大橋連接博賀港的新港區。

博賀灣大橋橫架兩岸。（羊城晚報）

深藍色的海水捲起層層浪，奔騰、拍打在長長的鋼筋水泥堤壩上，濺起白色的浪花。在博賀港新港，數十萬噸的巨輪正停靠補給，巨大的紅色門機忙碌不歇，百千貨櫃分送流轉，運送車輛往來不停。隨著汽笛一聲長鳴，新的巨輪正劈開波瀾，駛往海洋。