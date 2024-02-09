美斯之亂｜霍啟剛：退款補償合理　管理層及美斯仍欠球迷一個交代

曾兩度發長文評論「美斯之亂」的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，今日（9日）回應主辦機構Tatler Asia公布的「回水」方案時指，補償合理，但管理層及美斯仍然欠香港球迷一個交代。



美斯訪港。（袁志浩攝）

球迷期盼被辜負 金錢或難彌補失望及憤怒

霍啟剛今日（9日）在社交平台發文指，對於退回一半門票金額，他認為補償合理，惟覺得球隊管理層及美斯仍然欠香港的球迷一個交代。他又稱，今日是大年三十，希望市民的不快、失望、憤怒能夠以退款作結，開心迎龍年。

他表示，雖則球迷的期盼被辜負，金錢或者已難彌補失望及憤怒，但事後主辦方與政府及持份者積極溝通，過程中十分開明合作，都已盡最大努力彌補，大家都經一事、長一智。

霍啟剛。（香港01圖片）

曾發文質疑美斯是否受傷

國際邁阿密CF對香港的表演賽，及美斯由香港轉到日本東京作賽後，霍啟剛也先後發長文評論事件。

對於美斯在日本後備上陣30分鐘，霍啟剛發千字文，質疑美斯有否受傷，指美斯曾表示在香港時沒有受傷，而是有點不適，「聽到一刻簡直難以置信」，認為這說法代表傷勢不是嚴重到不能上陣。然而領隊在香港時卻說美斯受傷所以沒有安排上陣，「我們相信Gerardo Martino（國際邁亞密領隊）還是相信美斯呢？是誰在撒謊？」

▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼



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他當時又稱，「剛剛看到美斯正式上場，再回想到我們香港4萬名觀眾在大球場的失落場面、美斯全程黑口黑面、迴避合照…...真的十分難受。」

▼2月4日 球王美斯坐足全場無落場▼



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曾對球隊訪港態度表示嘩然 形容精心準備遭踐踏

而在本港賽事之後，霍啟剛於本月6日發出三千字長文，指本港為了接待「球王」大駕光臨，香港機管局作出特別安排，於停機坪設歡迎儀式，他看到直播時還以為是那個國家元首到訪香港。然而，他表示當球隊步出飛機參與歡迎儀式，儀式未結束時球員便拉隊離場，司儀「叫都叫唔住」，不知球員是聽不懂還是聽不到，便匆匆登上旅遊巴。

對此，他表示嘩然，看着直播的他感到非常失望，也為現場的嘉賓及司儀感到尷尬，認為香港為球隊到來的精心安排，卻被狠狠踐踏，非常遺憾。

他批評國際邁阿密和球王美斯訪港期間表現，是對本港球迷的不尊重，又指國際邁阿密不應只是為了賺錢而參與足球，認為球隊欠香港球迷一個解釋及道歉。

他同時批評主辦機構Tatler各種舉動足以令人感覺「賺到盡」，不為足球、不為球迷，只做行銷，確實不太好。