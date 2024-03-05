四川漢離婚後鑒定證5歲兒子非親生　起訴對方要求否認親子關係

四川南充男子張某，與妻子離婚後意外得知與其生活的5歲兒子並非親生。經鑒定，兩人確定無生物學父子關係。張某後來舉證證實，並到法院起訴兒子，要求否認親子關係。

3月4日，南充市西充縣人民法院消息，法院判決確認張某與孩子之間不存在親子關係，判決已經生效，孩子已跟隨其母生活。



《紅星新聞》報道，2016年7月，張某與女子李某登記結婚；2018年12月，兒子小張出生。2023年2月，夫妻二人因感情不和在西充縣民政局辦理離婚登記，小張跟隨張某生活。

離婚3個月後，李某不按約定支付撫養費，張某母親與李某吵架時，李某將兒子帶走並揚言「孩子不是你們家的」，令張某對小張的身世產生懷疑。經過鑒定，張某發現小張與自己確實不存在生物學父子關系。

2023年12月，張某舉證證實，並將小張作為被告訴至南充市西充縣人民法院，要求否認親子關係。

西充縣人民法院依法組織重新鑒定，排除張某與小張的生物學父子關係。法院最終判決確認張某與小張之間不存在親子關係。

法官介紹，「親子關係糾紛」是《民法典》生效後的新增案由之一。《民法典》第1073條規定，對親子關係有異議且有正當理由的，父或者母可以向人民法院提起訴訟，請求確認或者否認親子關係。對親子關係有異議且有正當理由的，成年子女可以向人民法院提起訴訟，請求確認親子關係。

需要注意兩點的是，一是親子關係確認或否認之訴的主體是夫妻一方，成年子女只能提出親子關係確認之訴；二是當事人提出親子關係確認或否認之訴時應當有正當理由，即應當承擔相應的舉證責任。

《民法典》中明確規定，只有在「對親子關係有異議且有正當理由」的基礎上才能提起「親子關係」之訴。「有異議」和「有正當理由」必須同時滿足。僅憑懷疑或猜測隨意提起親子關係之訴，無助於維護親子關係訴訟的嚴肅性，也不利於夫妻關係和社會秩序的穩定。因此，父或者母對親子關係有異議時，還需要舉證證明「有正當理由」。

《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民法典>婚姻家庭編的解釋（一）》中第三十九條規定，父或者母向人民法院起訴請求否認親子關系，並已提供必要證據予以證明，另一方沒有相反證據又拒絕做親子鑒定的，人民法院可以認定否認親子關系一方的主張成立。