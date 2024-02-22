《紅星新聞》報道，重慶有夫妻在結婚多年育有兩子後感情破裂離婚，二人起訴離婚程序至法院分割財產，包括兩子名下帳戶內多年累計的26萬元（人民幣，下同）利是，不過請求被法院駁回。



據悉，當事人蔡某和王某於2006年在朋友婚禮上相識，後陷入愛河，次年結婚，分別於2012年、2014年生育兩子。

伴隨時間推移，雙方在孩子教育等問題上出現分歧愈發明顯，夫妻感情出現裂痕。2020年初，二人爭執過後，王某帶著兩個孩子離開和蔡某的共同居住處，回到父母住處生活。同年4月、7月，二人曾分別起訴過離婚，均被法院駁回。

夫妻感情破裂離婚，對簿公堂要求分割兩仔26萬元利是，法院駁回。（vcg）

分居四百多天後，蔡某再度起訴離婚，並要求分割夫妻共同財產及兩子名下帳戶相應的銀行存款，包括兩個孩子多年成長過程中接受他人贈與所得的26萬餘元利是。

2月20日，重慶市江北區人民法院經審理，對蔡某提出的離婚訴訟請求予以支持，二人夫妻共同財產由二人平均分割，但對蔡某要求分割兩子名下存款的請求不予支持，因上述存款為長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈與，該存款應歸未成年人本人所有，蔡某、王某作為未成年人的監護人，無權隨意處分被監護人的財產，法院駁回該項訴訟請求。