首款AI雪條？　鐘薛高進軍平價市場新品定價僅3.5元

去年夏天，有「國貨之光」之稱、內地雪糕品牌「鐘薛高」因其產品價格過高，被網民戲稱為「雪糕刺客」，後來更因其中一款雪條在高溫下不融化，引起廣泛關注。

3月29日，鐘薛高宣布推出新產品系列「Sa'Saa」，定價3.5元（人民幣，下同）一支。

值得一提的是，「Sa'Saa」產品設計開發過程中，使用了包括ChatGPT、文心一言在內的多款主流AI產品。



3月29日，鍾薛高在上海舉行新品發布會，品牌創始人林盛宣布推出由AI主導的新產品系列「Sa'Saa」，共有紅豆冰、綠豆冰、牛奶冰、可可冰四種口味。

鐘薛高推出「Sa’Saa」系列雪條。（搜狐）

林盛介紹，「Sa'Saa」系列是一款從名字、口味、包裝設計，基本均由AI參與主導的產品，設計開發過程使用了包括ChatGPT、百度「文心一言」在內的多款主流AI產品。

此前，鐘薛高一貫瞄準高端市場，其產品價格基本介乎在10元至20元區間，而「Sa'Saa」的定價僅3.5元，可稱得上是鍾薛高「史上最低價」產品。

《紅星新聞》報道，「Sa’Saa」在其內部代號為「鐘薛不高」，而其售價降低可能源於原料乳含量減少。相比鐘薛高的高價產品配料表前兩種的牛乳和淡奶油含量，「Sa’Saa」配料僅有水、牛奶、白砂糖、全脂乳粉等等。

對於推出平價雪糕，鐘薛高表示是為了拓寬產品線，提供更多選擇。林盛表示，鐘薛高通過推出冰棍新品、蛋形甜品等，進一步完善產品的價格體系及類型布局，「希望不被過往的產品和認知所束縛，讓產品回歸創新，研究多口味、多價格段的新品」。

據介紹，「Sa’Saa」 的主要銷售渠道在線下，目前線上僅作為贈品，仍未開始正式售賣。

不過，鐘薛高並未放棄高端產品線。在發布會上，鐘薛高還同步推出定價在15至18元之間的新款甜品「旦生」，產品在外觀上復刻真實雞蛋的大小，內部切開也是雞蛋結構。